Luka Modrič exkluzívne pre Nový Čas: Ja že som mal ísť do Žiliny?!

Zostal ako obarený! Na Slovensku je to pomerne známa vec. Keď pred jedenástimi rokmi hrala naša reprezentácia tiež v Rijeke proti chorvátskej, asistentovi Pavlovi Vrbovi (55), ktorý bol aj hlavným koučom Žiliny, vtedy padol do oka útly Luka Modrič (34).

Hneď zisťoval, či by ho nemohol kúpiť, no všetko stroskotalo na financiách. Modrič v rozhovore pre Nový Čas priznal, že o žiadnej ponuke prestúpiť na Slovensko nikdy ani len nepočul.

? Slovákov ste zdolali aj v odvete po fantastickom výkone v druhom polčase a postúpili ste na EURO, ako to prežívate?

- Je to skvelý deň pre chorvátsky futbal. Sme predsa na EURE! S takou kvalitou, akú máme v tíme, tam jednoznačne patríme.

? Ako hodnotíte výkon Slovákov?

- Bol to náročný zápas, Slovensko hralo naozaj dobre, obzvlášť v prvom polčase. My sme sa však nevzdávali. Vedeli sme, že sme lepší, vôbec sme nepanikárili. Vytvárali sme si šance a nakoniec nám to tam začalo padať.

? Čo bolo podľa vás najväčšou hrozbou slovenského tímu?

- Najväčšia zbraň Slovákov spočívala v zálohe. Tí hráči, ktorých tam máte k dispozícii, majú naozaj veľkú kvalitu. Lobotka, Hamšík či Kucka... Mám veľký rešpekt.

? S vami často porovnávajú práve záložníka Lobotku. V Španielsku hráva však okrem neho aj Martin Valjent...

- Obaja sú to veľké talenty. So Stanom som sa stretol v mojej kariére už viackrát. Poznám ho určite lepšie ako Martina, ktorý hrá v tíme Mallorca. Nedávno sme s ním prehrali, ale v tom zápase som nehral, takže som ani neprehral (smiech).

? Rok predtým, ako ste prestúpili do Tottenhamu, sa o vaše služby zaujímal tréner Pavel Vrba, ktorý vás chcel dotiahnuť do Žiliny. Počuli ste v tom čase o tom, že sa takéto niečo „pečie“? Ak áno, ako ste to prežívali?

- Fúha, teraz ste ma naozaj zaskočili. O ničom takom som nepočul. Informácia o tom, že by som mal hrať na Slovensku, sa ku mne nikdy nedostala.