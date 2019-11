Nehoda v Michalovciach, z ktorej mrazí: Vodiča († 35) vymrštilo von z auta, zraneniam podľahol

K vážnej dopravnej nehode, na následky ktorej zomrel 35-ročný vodič, došlo v sobotu (16. 11.) krátko pred polnocou na Močarianskej ulici v Michalovciach.

Vodič s vozidlom značky Škoda Fabia v ľavotočivej zákrute podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky.

Auto narazilo do obrubníka, v dôsledku čoho sa niekoľkokrát pretočilo cez strechu, narazilo do stromu a potom dopadlo na zem. "Počas toho, ako vozidlo rotovalo, vodiča vymrštilo z vozidla a po dopade ostal zakliesnený pod vozidlom. Vodič bol bezprostredne po dopravnej nehode prevezený do nemocnice, avšak zranenia, ktoré utrpel, boli také vážne, že o 2.00 h svoj boj o život prehral," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Počas nariadenej pitvy sa bude skúmať, či nebohý vodič z okresu Michalovce požil pred jazdou alkoholické nápoje, prípadne iné návykové látky. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia, presná príčina dopravnej nehody je predmetom vyšetrovania.