Princ Andrew sa kajá po zvrátenom priateľstve s Epsteinom († 66): Sklamal som kráľovnú

Princ Andrew (59) pripustil, že sa každý deň hnevá sám na seba kvôli pretrvávajúcemu priateľstvu s finančníkom Jeffreym Epsteinom († 66).

Člen kráľovskej rodiny prehovoril o jeho vzťahu s americkým sexuálnym delikventom v exkluzívnom rozhovore pre BBC po prvýkrát. Priznal aj to, že pretrvávajúcim škandálom sklamal svoju matku, kráľovnú Alžbetu II. Ako ďalej uvádza portál Express, vojvoda z Yorku sa „nakopal každý deň“, keď sa snažil udržať si priateľstvo s Epsteinom. Finančník mal byť súčasťou gangu zaoberajúceho sa prostitúciou a taktiež mal celebritám, ktoré pozýval do svojho luxusného sídla v New Yorku, ponúkať "služby" prostitútok, vrátane neplnoletých.

„Zostal som s ním a to je... to je ... to je trochu akoby ... že ....že, akoby som každý deň nakopal samého seba,“ povedal princ Andrew v rozhovore pre BBC Newsnight. Britská žurnalistka Emily Maitlis, ktorá viedla začiatkom týždňa rozhovor s princom uviedla, že celé nakrúcanie prebehlo „bez prerušenia“ a BBC ho odvysielala v plnom rozsahu.

Vojvoda z Yorku už v minulosti čelil vážnym obvineniam kvôli jeho vzťahu s Epsteinom. Pozornosť verejnosti však zosilnela až po smrti finančníka. Počas rozhovoru princ Andrew tiež poprel tvrdenia, že má sexuálny vzťah s Virginiou Roberts-Giuffre, ktorá je jednou zo žalobkýň finančníka Epsteina. „Akýkoľvek náznak nevhodnosti voči maloletým je kategoricky nepravdivý,“ vyjadril sa Buckinghamský palác na obhajobu princa Andrewa a následne dodal: „Dôrazne popierame, že vojvoda z Yorku mal akúkoľvek formu sexuálneho vzťahu s Virginiou Roberts. Akékoľvek iné tvrdenie je nepravdivé a bezdôvodné“.

Federálny odvolací súd v USA varoval, že obvinenia v súdnych dokumentoch by sa nemali chápať ako pevné zistenia alebo ako „nejaký ukazovateľ spoľahlivosti“, pretože newyorské právne predpisy poskytujú absolútnu imunitu voči zodpovednosti za ohováranie. Verí sa, že vojvoda z Yorku sa s Epsteinom stretol po prvýkrát v roku 1999 a následne sa s ním stretával pri viacerých príležitostiach.

Finančník Epstein bol obvinený na trest odňatia slobody na 13 mesiacov a bol nútený zaregistrovať sa ako sexuálny delikvent bez ohľadu na to, kde býval.