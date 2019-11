Jozef sa nezmieril s rozvodom, zosnoval diabolský plán: Úkladná vražda na východe Slovenska!

Polícia informuje na sociálnej sieti o šokujúcom prípade úkladnej vraždy v okrese Poprad.

Podľa zverejnených informácií sa Jozef K. nevedel zmieriť so snahou svojej manželky o rozvod, preto mal na ňu zatlačiť brutálnym spôsobom.

"Podľa doterajšieho priebehu vyšetrovania na svojom dvore rodinného domu v okrese Poprad viackrát bodol Romana A., ktorý zraneniam na mieste podľahol. Jozef donútil svoju manželku, aby mu pomohla s odstránením tela. Takýmto spôsobom si ju chcel “zaviazať” do budúcna, aby od neho neodišla, lebo majú spoločné kriminálne ´tajomstvo´," uvádza sa na facebookovej stránke slovenskej polície s tým, že Jozef mal telo svojej obete hodiť do potoka Mlynica, do ktorého blízkosti sa mal presunúť autom.

"Vyšetrovateľ NAKA Východ spracoval podnet na väzobné stíhanie Jozefa. Za úkladnú vraždu mu hrozí 20-25 rokov za mrežami. Skutok sa stal v stredu, pričom muž bol zadržaný už v piatok, čo je pre takéto prípady expresná rýchlosť vyšetrovateľa NAKA," doplnila polícia.