Utopené kamarátky z Rožňavy: Zuzana, Zdenka a Katarína v osudný večer zachránili 28 psov

Viac im záležalo na nemých tvárach ako na vlastnej bezpečnosti. Zdenka, Katarína a Zuzana z Rožňavy obetovali svoje životy za záchranu psíkov v útulku, ktorý zaplavila voda.

Už v stredu vylovili z Muráňa telo prvej z nich, v piatok vydala búrlivá rieka bezvládne telá ďalších dvoch. Aj keď všetky tri pomáhali zvieratám, zostali po nich štyri psíky a jedna mačička.

Záchranné zložky pokračovali v piatok v pátraní po dvoch nezvestných ženách a ich aute, ktoré zmizli, keď pomáhali zachrániť psíky z útulku v Revúcej. Dopoludnia sa im podarilo nájsť telo, ktoré podľa informácií Nového Času patrí Kataríne. Podvečer mali nájsť aj tretiu ženu.

„Maximálne sa obetovali, niekedy aj na úkor rodiny. Vyriešili aj nemožné situácie, aby pomohli psíkom. Pozerali len na ich dobro. To ich zanietenie a prínos pre zvieratá i mesto, že sa toto zariadenie vôbec zriadilo a podarilo udržať, je závideniahodné,“ povedal so slzami v očiach bývalý ošetrovateľ z tohto útulku Gabriel Rási (33). Podľa neho za 9 rokov mohli zachrániť aj tisíc psíkov. Smutné je, že po obetiach doma zostali štyri psíky a jedna mačka.

„Bolo to ich poslanie, boli ochotné kedykoľvek sa obetovať. Nemáme za ne náhradu a ani predstavu, ako to zastrešiť. Je to obrovská tragédia!“ smutne dodáva veterinárka Lucia Línerová, ktorá spolupracovala s útulkom 8 rokov a na všetky spomína len v dobrom. Inak sa to ani nedá. Okrem dvoch psíkov, ktoré zahynuli v potopenom aute spolu s nimi, sa z útulku v Revúcej podarilo zachrániť 28 nemých tvárí. Momentálne sa nachádzajú v dočasných domovoch a niektoré z nich si berú organizácie už nastálo.