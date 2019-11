Srdcervúca spoveď Jarmilky, ktorá pri havárii autobusu prišla o sestru: Veronika († 17) moju svadbu už nenafotí

Ťažko predstaviteľný smútok a neutíchajúci žiaľ! Aj najtvrdšie povahy majú slzy na krajíčku a prejavujú emócie pozostalým obetiam tragickej nehody autobusu a nákladného auta v Nitrianskych Hrnčiarovciach, pri ktorej zahynulo 12 ľudí.

Niekoľkosekundová kolízia navždy zmenila životy dvanástich rodín. Nič už nebude ako predtým ani v rodine Jarmilky z Jelenca. Na sedadlách autobusu smrti zomrela aj jej milovaná sestra Veronika († 17). Neopísateľnú bolesť aspoň sčasti zmierňujú spomienky a fotky. Žiaľ, Jarmilkinu svadbu už podľa plánov nenafotí. Plán osudu bol totiž rýchlejší...

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Do autobusu nastúpila s tým, že na druhý deň pôjde opäť do školy za kamarátmi a odnesie si nové vedomosti, lenže domov sa už nevrátila. Rodičia aj traja súrodenci mali zlú predtuchu, keď mobil ich Veroniky zvonil bez odpovede. S bežiacimi minútami im bolo jasné, že ich milovaná sestra a dcéra už vchodové dvere domova neotvorí. Veroniku už nikdy neobjímu, ani s ňou nezasadnú k nedeľňajšiemu obedu. A ešte viac ich týrajú predstavy, čo všetko plánovala a mohla zažiť. „Bola ambiciózna, nádejná fotografka s metalom v krvi a so zmyslom pre detail,“ povedala sestra Jarmila, ktorej krutá realita trhá srdce na kúsky.

Svadobné plány

Okrem toho, že študentka SŠ technickej v Nitre milovala bicyklovanie a rada kreslila, pomaličky spriadala plány do budúcna. Snívala o kariére fotografky. „Pred pár dňami spomínala, že by mohla s kamarátom, ktorý je kameramanom, fotiť svadby a rôzne udalosti,“ prezradila Veronikine nenaplnené sny zronená sestra a bolestivo dodala, že o pár mesiacov mala fotiť aj jej vlastnú svadbu. „Bola dokonalým a vytúženým dieťaťom a sestrou. Odišla takmer presne rok po babičke,“ dodáva zlomene Jarmilka, podľa ktorej svet prišiel o úžasného človeka s obrovským srdcom.