Tenistka Viky Kužmová po náročnej sezóne: Relax s priateľom na Mauríciu!

Dopriala si oddych! Najlepšiu seniorskú tenisovú sezónu má za sebou členka Stars for Stars Viktória Kužmová (21). Túto sezónu ukončila premiérovo ako slovenská tenisová jednotka a v rebríčku WTA prezimuje na 52. mieste. Denníku Nový Čas odhalila aj svoje súkromie a ukázala priateľa Tomáša (27), s ktorým relaxuje na Mauríciu!

Kužmová na túto tenisovú sezónu bude spomínať v dobrom, veď zosadila zo slovenského trónu Dominiku Cibulkovú, ktorá pred pár dňami ukončila kariéru. „Najmä prvý polrok bol výborný, ale celkovo som spokojná,“ povedala pre Nový Čas Viky, ktorá si v týchto dňoch užíva dovolenku.

Sympatická rodáčka z Košíc relaxuje na Mauríciu a nám sa podarilo zistiť, že spoločnosť jej robí bývalý tenista Tomáš Hrunčák. „Je to môj priateľ, s ktorým sa poznáme už dlhšie a spolu sme pol roka. On tiež hrával tenis a momentálne už robí trénera,“ vyjadrila sa Viky a prezradila aj to, čím jej Tomáš učaroval: „Od začiatku sa mi páčilo, aký je milý, máme rovnaký zmysel pre humor a veľmi ma podporuje v tenise,“ pokračovala talentovaná tenistka, ktorá sa teší na voľné dni pri mori. „Plánujem len chodiť na pláž a ležať,“ doplnila Viky.