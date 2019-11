Streda trinásteho sa stala osudnou aj chodcovi z Popradu († 65): Polícia hľadá svedkov nehody

Vyhasol ďalší život! K zrážke chodca a osobného auta došlo v stredu (13.11) v obci Hozelec.

Okresný dopravný inšpektorát v Poprade vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo na ceste I/18 v obci Hozelec pri miestnych potravinách. Informovali muži zákona na sociálnej sieti.

K zrážke motorového vozidla so 65-ročným chodcom z Popradu došlo z doposiaľ nezistených príčin. Muža so závažnými poraneniami previezli do nemocnice. Zraneniam napokon podľahol.

Polícia hľadá svedkov tragickej nehody. Občanov vyzvali, aby akékoľvek informácie o jej okolnostiach nahlásili na číslo 158, dostavili na Okresný dopravný inšpektorát v Poprade, alebo zaslali prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

Polícia v Bratislave varovala chodcov

Bratislavská polícia opätovne vyzýva chodcov i vodičov k opatrnosti. Reaguje tak aj na štvrtkovú situáciu na cestách v hlavnom meste, keď došlo k piatim nehodám, ktorých účastníkmi boli chodci. V štyroch prípadoch zrazilo auto chodca na priechode, v jednom do chodca narazilo pri cúvaní. Chodci utrpeli ľahšie zranenia.

"Polícia v Bratislavskom kraji vzhľadom na sychravé počasie a s tým spojenú zníženú viditeľnosť žiada vodičov, aby na cestách zvýšili opatrnosť, svoju jazdu prispôsobili stavu a povahe vozovky a boli voči chodcom ohľaduplní," informuje bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Chodcov polícia žiada, aby pri prechode cez cestu dbali o svoju bezpečnosť. Pred samotným prechádzaním cez cestu je potrebné dodržiavať od cesty a od prechádzajúcich vozidiel dostatočný odstup, pri prechádzaní cez cestu by mali uprednostniť priechod, nadchod alebo podchod. Pred každým vstupom na cestu je nevyhnutné skontrolovať situáciu, či je bezpečné prejsť, vhodné je tiež používať reflexné prvky.