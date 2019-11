Čaputová terčom kritiky kvôli Inkognitu: Nedomyslela to?! Na prezidentku vytiahli čosi závažné

Prezidentka Zuzana Čaputová prikývla na účasť v jubilejnej 300. časti obľúbenej relácie Inkognito. Že sa tvorcovia výberom hosťa trafili do čierneho, im potvrdili aj rekordné čísla sledovanosti. Hosťovanie najvyššej hlavy štátu v relácii komerčnej televízie sa však nepozdáva každému.

Kritický status k záležitosti zverejnilo na sociálnej sieti slovenské Transparency International.

"O tom, či by prezidentka mala chodiť do zábavných relácií typu Inkognito a v akej miere vzhľadom na svoj úrad, sa dá diskutovať, sú dobré argumenty za aj proti. Ale pre nás má táto návšteva aj iný rozmer - svojou návštevou prezidentka Zuzana Čaputová podporila nepriamo aj komerčný úspech televízie - popri hokejových MS išlo o druhý najsledovanejší program tohto roka. Prezidentka tak darovala úspech televízii, ktorú vlastnia finančníci z J&T," argumentuje nezisková mimovládna organizácia a pokračuje: "Možno to nie je úroveň Penty, ale J&T má tiež na rováši dosť škandálov za tých 30 rokov. Zábavných relácií je dosť aj vo verejnoprávnej televízii, prečo nemohla ísť tam?" pýtajú sa v statuse.

Transparency International vyjadrila pochopenie pre účasť politikov v diskusiách vo všetkých televíziách, výhrady však majú k inému typu relácií. "Ale ísť do zábavnej show nie je žiadna nutnosť pre politika, obzvlášť pre prezidentku. Budeme radi, ak pri svojich nepovinných návštevách komerčných firiem bude viac zvažovať, čo za ľudia ich vlastnia," vyzývajú Čaputovú na záver.

Pod statusom sa okamžite rozprúdila debata. "Je prezidentka a môže ísť, kam len chce, ľuďom sa to páčilo, mnohí to pozerali len kvoli jej návšteve a perlám Kramára, všetci sa bavili, tak čo.... Aj ona je len človek. A nehľadajte v tom nič, čo tam proste nie je... Verejnoprávna televízia na Slovensku nie je! To by ste už za ten čas zistiť mohli," napísala rozhorčene Miroslava. Iný názor má Štefan: "Súhlasím. Vzhľadom na to, kto tú TV vlastní a v akých pomeroch je štát, toto bol krok vedľa," myslí si.

"Mne to bolo sympatické, že tam bola. Nemusíme nad všetkým špiritizovať. Tešila som sa, že ju tam vidím. Je naša a je obyčajná a to je pekné," reagovala Alena a za pravdu jej dal aj Matej.

"Píšete ´bude viac zvažovať´. Čo znamená, nech je menej autentická. S takýmto názorom sa ja nestotožňujem. Ja som ju volil práve z dôvodu, že je ľudská a autentická. A ak pani prezidentka po tejto návšteve bude stále hájiť témy spravodlivosti, prípadne ak by jej to pomohlo hájiť verejný záujem o to aktívnejšie, tak nech ide do takýchto relácií hoci aj každý deň," napísal a podobným štýlom sa vyjadrila väčšina diskutujúcich pod statustom. Čo si o tom myslíte vy?