Teta najmenšieho školáka o nehode: Števkovo oblečenie bolo nasiaknuté naftou

Stáli nad nimi anjeli strážni. Malý Števko (8) sa v autobuse smrti viezol spoločne so svojou babičkou. Hrozivý náraz, ktorý vzal život 12 ľuďom, akoby zázrakom obaja prežili, chlapčeka dokonca včera mali prepustiť z nemocnice.

Števkova teta Barbora sa o katastrofickej havárii dozvedela z internetu a okamžite volala blízkym. Telefóny však nik nedvíhal a ženu premkla hrôza...

Števkovej tete Barbore ešte dnes pri spomienke na všetko, čo sa mohlo stať, behajú po chrbte zimomriavky. O búračke sa dozvedela z internetu. „Nikto nám nevolal. Potom som ja začala volať všetkým, lebo som mala podozrenie, že tam mohla sedieť aj moja sestra so Števkom a staršia dcéra, ktorá tiež chodí do Nitry do školy,“ opisuje najstrašnejšie okamihy v živote.

Z ranného rozhovoru ale vedela, že jej sestra sa vybrala so starším synom na vyšetrenie k lekárke a dostala podozrenie, že je dokonca v autobuse so všetkými troma ratolesťami. Dovolať sa im nedalo, preto skúšala volať aj svojej mame.opisuje situáciu s plačom. Ženy sa preto zmocnila ďalšia hororová obava – že v autobuse je aj jej matka. Úľava prišla okolo tretej, keď sa sestra konečne ozvala a povedala jej, že je so starším synom v inom spoji a dcéra je zrejme ešte v Nitre. Stále však netušili, čo je s mamou a malým Števkom.

Sedeli vzadu

Ako poslednú nádej skúšali volať príbuzným a susedom. „Bohužiaľ, keď mi príbuzná volala, že sa jej nevie dobúchať, už som vedela, že je zle. Ako prvé som volala na políciu,“ vraví žena s tým, že tam ešte nemali informácie o cestujúcich. Po informáciách pátrali aj v Jelenci, kam neskôr sestra aj prišla. Následne sa dozvedeli, kde sa mamina so Števkom nachádzajú. „Mamina si nespomínala na zrážku, nespomínala si aká bola nehoda. Len pociťovala bolesti. Malý si spomínal na celé to dianie, čo všetko tam bolo – blato, sklo, tráva, veľa krvi… Mamine sme potom povedali, čo sa jej stalo. Lebo keď ju v tej sanitke prebrali z bezvedomia, pamätala si len tú sanitku,“ pokračuje s tým, že sedeli na pravej strane v zadnej časti.

„Asi dve miesta pred tou ,zadničkou‘. Čiže, keď sa autobus prevrátil, tak sa prevrátil s nimi,“ hovorí s desom v hlase. Vzápätí pridáva vetu, z ktorej mrazí. „Števkove oblečenie bolo celé nasiaknuté naftou. Prísť tam k nejakej iskre, tak to tam zhorí všetko...,“ dodala s plačom Barbora.