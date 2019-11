Vo Francúzsku pokračujú hádky o Notre-Dame: Macron odmieta pôvodný vzhľad veže

Vo Francúzsku sa v posledných dňoch vyhrotili hádky o tom, ako presne zrekonštruovať časti parížskej katedrály Notre-Dame, ktoré 15. apríla zničil požiar.

Tie vyústili už aj do osobných invektív medzi francúzskym architektom Philippom Villeneuveom, ktorý je šéfom tímu architektov rekonštruujúcich túto významnú pamiatku, a generálom francúzskej armády Jeanom-Louisom Georgelinom, ktorý je šéfom celej rekonštrukcie. Hlavným bodom sporu je pritom ikonická tenká veža v strede katedrály, ktorá pri požiari kompletne zhorela.

Názor hlavného architekta Villeneuvea, že ju treba obnoviť v jej pôvodnej podobe, má prekvapivo silnú opozíciu, a podľa generála Georgelina musí mať nová veža "súčasný" charakter a moderný vzhľad. Nejde pritom len o výmysel generála, ktorý z neznámych dôvodov dostal možnosť rozhodovať o podobe kultúrnych pamiatok. O "súčasnom" a modernom vzhľade novej veže začal ako prvý hovoriť francúzsky prezident Emmanuel Macron a generál Georgelin teda len háji jeho názor.

Hlavný architekt Villeneuve nedávno vyhlásil, že trvá na tom, aby nová veža bola replikou tej starej, a že ak zvíťazí myšlienka "modernej" veže, on sa na takomto barbarstve nebude podieľať. "Buď sa to zrekonštruuje v pôvodnej podobe, alebo si spravia ´modernú´ vežu, ale v tom prípade bezo mňa," vyhlásil Villeneuve pre televíziu RTL. Generál Georgelin mu v stredu veľmi nediplomaticky odkázal, aby nestál v ceste údajnému pokroku. "Čo sa týka hlavného architekta, už som sa dávnejšie vyjadril, že by mal zavrieť zobák," povedal.