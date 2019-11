Hamšík ukázal svoje obrovské srdce: Následne do dobročinnej akcie zapojil aj kolegov z reprezentácie

Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík (32) sa v týchto dňoch naplno pripravuje na dôležitý kvalifikačný zápas proti Slovensku. Okrem toho sa však stíha venovať aj iným aktivitám.

Hamšík sa rozhodol zapojiť do iniciatívy Movember, ktorá je známa najmä medzi hokejistami. "Muži si nechávajú narásť fúzy ako prejav solidarity voči tým, ktorí bojujú s ochorením rakoviny prostaty. Do tejto výzvy som sa zapojil aj ja," vysvetľuje futbalista vo videu, ktoré zavesil na Facebook. "Je to to najmenej, čo môžeme pre seba a pre rodiny urobiť."

Okrem tejto tradičnej osvety sa však slovenský kapitán rozhodol do boja proti rakovine zapojiť aj inak. "Organizácii, ktorá sa venuje tomuto problému, venujem finančný príspevok."

Pozrite si tento príspevok na Instagrame MOVEMBER í ½í±¨â€í ¾í¶° Let´s not forget the prevention of prostate cancer @kuco33 @robertmak29 @stanleylobotka37 #nebojsazapojsa #movember #fúzy #movemberchallenge #hamsikwinery #sfzofficial Príspevok, ktorý zdieľa Marek Hamšík (@marek_hamsik_17_official), 10 Nov 2019 o 11:26 PST

Následne Hamšík vyzval aj svojich fanúšikov, aby sa tejto iniciatívy zúčastnili. Menovite oslovil ďalších troch reprezentantov Slovenska: "Vyzývam vás - Juraj Kucka, Róbert Mak a Stanislav Lobotka, aby ste si nechali narásť fúzy. Neboj sa, zapoj sa," podporil kamarátov na záver.