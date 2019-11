Herečke Partlovej sa to už nezadržateľne blíži: Fotka z divadla hovorí za všetko!

Už čoskoro sa jej rodinka rozrastie o nového člena! Herečka Mirka Partlová (34) oznámila krátko po svadbe ďalšiu veľkú novinku. S manželom Matejom Gálisom (25) čakajú svoje prvé bábätko.

Odrátava dni do príchodu vytúženého bábätka! Herečka a speváčka Mirka Partlová však nezaháľa ani pred príchodom prvého potomka. Pred týždňom avizovala, že ju čaká ešte niekoľko predstavení. "Už sa nám to kráti, ale ešte z javiska nezleziem. Aj keď niektoré predstavenia už budú posledné. Ak bude moje dieťa po mne, tak už teraz sa modlím (vivat vrtuľa v ri*i)," zavtipkovala herečka, ktorá hrá v predstaveniach Rozum a cit, Milenec, Mária Terézia či TopSecret.

Ako upozornila čitateľka, do pôrodu už posledné kolo muzikálu Mária Terézia čakalo Partlovú v stredu. Herečka zverejnila fotku s bruškom a veľavravným popisom "vidíme sa čoskoro". Pri prome svojho štvrtkového predstavenia si zase neodpustila vtipnú poznámku, že tam bude "ak sa ešte zmestí do kostýmu".

Tehotenstvo ohlásila Partlová spolu s manželom ešte v auguste, a to prostredníctvom Instagramu. „Keďže vás máme všetkých radi, tak vám chceme ako prví oznámiť našu novinku. Držte nám palce a prosíme médiá o rešpektovanie súkromia. Chceme si to užiť naplno ako rodina. Veď to nie je Nobelova cena, len šťastie, ktoré máme.“