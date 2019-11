Exprezident Morales deň po úteku z Bolívie pripustil návrat do vlasti, má len jednu podmienku

Bývalý bolívijský prezident Evo Morales, ktorý v utorok pricestoval do mexického azylu, v stredu uviedol, že je pripravený vrátiť sa čo najskôr do vlasti, ak ho o to požiada ľud. Informovala o tom agentúra AFP.

Bolívijský exprezident Morales je už v Mexiku: Vrúcne privítanie na letisku Morales z funkcie odstúpil po protestoch Bolívijčanov proti jeho už štvrtému zvoleniu vo voľbách. "Ak ma moji občania o to požiadajú, som pripravený na návrat do upokojenej krajiny," povedal ľavicový líder v hlavnom meste Mexika. Morales zároveň vyzval na "národný dialóg" s cieľom vyriešiť krízu v Bolívii a odmietol vyhlásenie Jeanine Áňezovej za hlavu štátu. Ako informovala agentúra DPA, medzitým v bolívijskom meste La Paz demonštrovali Moralesovi stúpenci, ktorí žiadali jeho opätovné zvolenie do úradu prezidenta. Socialistický prezident Evo Morales (60) bol v Bolívii pri moci od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie po sebe, ktoré síce bolívijská ústava neumožňuje, ústavný súd mu však udelil v roku 2017 výnimku. Výsledky októbrových prezidentských volieb opozícia neuznala a obvinila Moralesa z volebných podvodov. Násilné protesty, ktoré po voľbách nasledovali, si vyžiadali troch mŕtvych a viac ako 380 zranených. Morales po troch týždňoch demonštrácií zo svojej funkcie 10. novembra odstúpil. Áňezová (52) už v pondelok prisľúbila, že ako dočasná prezidentka vypíše nové voľby. Morales jej vyhlásenie sa za hlavu štátu odsúdil a označil ho za "štátny prevrat".