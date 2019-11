Chára strelil gól, ale po zbabranom stretnutí zúril: Tieto zápasy musíme udržať

Zdeno Chára je jednou z najvýraznejších osobností celej NHL, no jeho Boston momentálne zažíva výsledkovú minikrízu.

Celý tím "Medveďov" sa prezentoval výborným výkonom, keď si v priebehu 2. tretiny vybudoval náskok 4:0. Svoj podiel mal na tom aj Chára, keď sa presadil z rohu ihriska.

Posledná tretina patrila Floride, ktorá napodobnila Boston a strelila 4 góly. V samostatných nájazdoch nakoniec uspeli "Panteri".

Pre Boston šlo už o 4 prehru za sebou a kapitán Chára bol na svoj tím poriadne prísny, keď sa po zápase vyjadril pre NHL: "Takéto zápasy, by sme mali jednoznačne uzavrieť. Môžeme si za to my sami. V prvých dvoch tretinách sme hrali dobre s množstvom akcií. Tretia tretina znamenala viac priestoru a času pre súpera. Využili to. Musíme hrať rovnako celý zápas."