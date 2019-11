Alena Zsuzsová zostáva vo väzbe, jej obhajca sľubuje zvrat: Na povrch toho vyjde viac!

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v stredu na neverejnom zasadnutí rozhodol o predĺžení väzby pre Alenu Zsuzsovú, Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa, ktorí čelia obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Obhajca Zsuzsovej prehovoril pred novinármi aj o Threeme.

„Moja klientka 14 mesiacov nevidela svoju rodinu,“ povedal obhajca Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry, ktorý predĺženie väzby očakával, ale dúfal, že bude z dôvodov väzby vypustený tzv. kolúzny dôvod. Ten hovorí o tom, že by mohol obvinený pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.

„Stále je to odôvodňované tým, že by mohla komunikovať v šifrách,“ doplnil obhajca, ktorý si myslí, že ide o nátlak zo strany súdu a prokuratúry za to, že nevypovedala proti Marianovi Kočnerovi. Ku zverejnením častiam Threemy ktoré majú v šifrách pojednávať o samotnej vražde novinára, uviedol, že ide o konšpiračné teórie.

Alena Zsuzsová sa postavila pred sudcu: Tvár si zakrývala papiermi

„Podľa mňa nie sú priame dôkazy, ktoré by preukazovali objednávku alebo vykonanie vraždy zo strany mojej klientky,“ uviedol obhajca a doplnil, že ide o komunikáciu vytrhnutú z kontextu, aby vyznela v neprospech jeho klientky. Na otázku, o aký kontext podľa neho ide, uviedol, že si nechce „vystrieľať náboje“ pred hlavným pojednávaním. „V priebehu pojednávania vyjde na povrch viacero nezrovnalostí,“ doplnil.

Zoltán Andruskó, ktorý v prípade už figuruje ako svedok, v stredu pred senátom ŠTS nebol, vzhľadom na to, že sa už nachádza v súdnej väzbe. "Je vo väzbe vo veci, ktorá bola vylúčená na samostatné konanie, ktorú prejednáva a posudzuje dohodu (o vine a treste, pozn. TASR) iný senát tohto ŠTS," spresnil prokurátor ÚŠP.