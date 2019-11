Fintu odsúdeného podnikateľa napadne správkyňa: Príde Bašternák o celý majetok?!

Basou to preňho neskončilo. Daňový podvodník Ladislav Bašternák (47) ešte pred rozhodnutím súdu o prepadnutí jeho majetku v prospech štátu stihol svoje nehnuteľnosti a podiely vo firmách prepísať na svojich blízkych.

Správkyňa konkurznej podstaty sa príliš nehrnula do toho, aby tieto prevody napadla. Teraz je však všetko inak a Bašternák sa musí báť o strechu nad hlavou svojej rodiny. Konkurzná správkyňa Bašternákovho majetku Lenka Ivanová zostavila zoznam cenností, ktoré pôjdu do dražby. Z pôvodného Bašternákovho impéria však v tej dobe zostal iba luxusný byt za 1,5 milióna eur, v ktorom býval expremiér Robert Fico, niekoľko zbraní, stratová firma N-Bonaparte či sklad a štyri garáže.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vilu na Slavíne dostala manželka Tatiana, byty vo Five Star Residence a na Tupého ulici zase Bašternákov otec Ľudovít, a to zďaleka nie je všetko... Náhodne vybraná konkurzná správkyňa Ivanová najprv avizovala, že majetok napadne. „Prvé tri mesiace som robila právne úkony, ktoré som povinná vykonať zo zákona, pokiaľ ide o zisťovanie majetku, podávanie správ súdu. Správca nemá časovú kapacitu, aby sa venoval odporovacím žalobám. Budem to robiť, ale na to má správca rok od vyhlásenia konkurzu,“ povedala Ivanová v septembri.

Neskôr v októbri však tvrdila, že na podanie žalôb nevidí dôvod, keďže nejde o typický konkurz a podľa nej budú Bašternákovi veritelia, medzi ktorými je Slovenská sporiteľna či herec Milan Kňažko, dostatočne uspokojení. K aktivite ju dotlačil až bratislavský okresný úrad, ktorý zastupuje záujmy štátu, po konzultácii s ministerstvom spravodlivosti. „Okresný úrad správkyni vydal pokyn, aby začala s podávaním žalôb,“ uviedol úrad pre Aktuality.sk. Ivanovej hrozila pre netransparentnosť, akou konanie v rozpore so zákonom viedla, aj pokuta. Po tlaku verejnosti a médií niektoré údaje napokon zverejnila.

Čo stihol Bašternák prepísať