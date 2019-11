Nadal ukázal svoju silu: Proti Medvedevovi zaznamenal famózny obrat a udržal šancu na postup

Španielsky tenista Rafael Nadal sa na druhý pokus dočkal víťazstva na koncoročnom výberovom turnaji Nitto ATP Finals v Londýne.

Tridsaťtriročný Malorčan zdolal v stredajšej repríze finále US Open Rusa Daniila Medvedeva 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4) za necelé tri hodiny a aj v treťom vzájomnom súboji s týmto súperom sa radoval z triumfu. V skupine Andreho Agassiho sa v stredu odohrá ešte jeden duel, od 21.00 h proti sebe nastúpia Grék Stefanos Tsitsipas a Nemec Alexander Zverev.

Vo vyrovnanom prvom sete si obaja hráči strážili vlastné podanie. Medvedev síce dostal v siedmej hre brejkbalovú príležitosť, ale nevyužil ju a musel rozhodovať až tajbrejk. V ňom sa spočiatku obaja tenisti naťahovali o každý bod, no od stavu 3:3 ovládol Rus štyri výmeny v rade a získal úvodné dejstvo pre seba. Hneď na začiatku druhého setu Medvedev prišiel o svoj servis a Nadal si hájil náskok jedného brejku. V deviatej hre sa opäť presadil na prijme a triumfoval 6:3. Rozhodujúci set bol spočiatku jasnou záležitosťou mladého Rusa. Dvadsaťtriročný pravák si pripísal dva rýchle brejky, viedol 4:0 a neskôr aj 5:1, no sľubný náskok a jeden mečbal nevyužil. V dvanástej hre sa Medvedev vzchopil za stavu 5:6 a 0:30 a vybojoval si tajbrejk, no v ňom nemal presnú ruku v dôležitých momentoch.

"Cítim sa veľmi šťastný. Je to neskutočné, že sa mi podarilo takýto obrat. Je to škoda pre Daniila, hral dobre a utrpel ťažkú prehru. Musím sa poďakovať všetkým za podporu, veľa to pre mňa znamená. Za nepriaznivého stavu musíte bojovať a veriť, že sa to možno zlomí. Už som sa to v kariére viackrát naučil. Celkovom som hral v zápase lepšie ako pred dvoma dňami, čo je pre mňa potešujúce," povedal Nadal v rozhovore krátko po skončení stretnutia priamo na kurte.

Ešte pred stredajšou úvodnou dvojhrou bol na programe jeden súboj štvorhry v skupine Maxa Mirného. Šiesty nasadený holandsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer, Horia Tecau si poradil s kolumbijskými nasadenými jednotkami Juanom Sebastiánom Cabalom a Robertom Farahom 6:2, 5:7 a 10:8 v zápasovom tajbrejku. Od 19.00 h si v rovnakej skupine zmerajú sily Nemci Kevin Krawietz s Andreasom Miesom a Francúzi Pierre-Hugues Herbert s Nicolasom Mahutom.

ATP Finals - Londýn - streda:

Dvojhra - skupina Andreho Agassiho:

Rafael Nadal (Šp.-1) - Daniil Medvedev (Rus.-4) 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4)

Štvorhra - skupina Maxa Mirného:

Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (Hol./Rum.-6) - Juan Sebastián Cabal, Robert Farah (Kol.-1) 6:2, 5:7, 10:8 (zápasový tajbrejk)