Pred dvoma rokmi bol neznámym bažantom, teraz sa derie do základu: Stopérom Valjent alebo Vavro?

Pred dvoma rokmi bol ešte neznámym bažantom! Vlani mu vyšlo hosťovanie v druholigovej Malorke a dnes už kope v jej drese prestížnu La Ligu.

Dokonca tak úspešne, že patrí k nenahraditeľným hráčom ostrovného tímu. Obranca Martin Valjent (23) nechýbal v tejto sezóne na ihrisku ešte ani minútku. To sa doteraz podarilo len siedmim hráčom Primera División.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Stúpa na výkonnosti, pozornosti i hodnote. Jeho cena vzrástla za necelý rok štvornásobne. Z februárových 600-tisíc eur na novembrových 2,5 milióna. Určite to nie je maximum, na ktorom sa mieni sympaťák z Dubnice nad Váhom zastaviť. „Keď hráč pravidelne nastupuje na ihrisko, je to najlepšie, čo sa mu môže stať. Po tejto stránke som absolútne spokojný. Snažím sa to využiť na zlepšovanie sa,“ prezradil Valjent.

Nedávne ligové víťazstvo nad slávnym Realom Madrid bolo pre neho veľkým zážitkom. Životným futbalovým však nie. „Na prvé miesto by som zaradil náš postup do La Ligy. Sme outsiderom najvyššej súťaže, no výsledky nemáme najhoršie. Naše domáce výkony sú stabilné, u súperov je to o niečo slabšie. Pre nás má každé víťazstvo cenu zlata.“ Na studenú sprchu 0:4 s Chorvátskom v Trnave nerád spomína. Nastúpil na pravej strane obrany namiesto Petra Pekaríka a ten zápas by najradšej vymazal z pamäti. Pozornosť upiera na sobotňajšiu odvetu v Rijeke. Tréner Pavel Hapal bude musieť vyriešiť rébus, koho postaví na stopérsky post vedľa istého Milana Škriniara. Do kádra sa vracia Denis Vavro, ktorý si proti Walesu odpykal kartový trest. Kto z nich vybehne proti Chorvátom?

„V tomto problém nemáme. Výkonnosť hráčov je dobrá. Vavro neodohral v Laziu veľa zápasov, ale nejaké na konte predsa len má. Valjent nastupuje v španielskej lige pravidelne. Budem sa musieť medzi nimi dvoma rozhodnúť. A pokiaľ možno, správne,“ povedal Hapal.

Valjent má za sebou tri reprezentačné zápasy. V klube robí maximum, aby ich počet stúpol. Konkurenčný boj s Vavrom nevníma nijako dramaticky. „Neriešim, či nastúpim alebo nie. Som tu na to, aby som bol k dispozícii trénerovi. Ten si vyberie. Ja sa snažím čo najlepšie pripraviť. Hrávam v klube na poste stopéra. Ten mi viac vyhovuje ako hrať na kraji obrany,“ vysvetlil Valjent.

Čo hovorí pre a proti ich nasadeniu na stopérsky post

MARTIN VALJENT (23)

+ väčšia zápasová prax v Malorke

+ stúpajúce sebavedomie

+ lepšia nálada a pohoda

- menej skúseností v kvalifikácii

- väčší nápor na nervovú sústavu

DENIS VAVRO (23)

+ lepšia zohratosť so Škriniarom

+ väčšia znalosť tímovej chémie

+ tvrdosť, dôraz v osobných súbojoch

- menšia herná vyťaženosť v Laziu

- náchylnosť ku kiksom pod tlakom.