Zarážajúce zistenie: Štvrtina Európaniek počas tehotenstva pije alkohol

Štvrtina Európaniek počas obdobia tehotenstva konzumuje alkohol.

Celosvetovo každý rok príde na svet okolo 119 000 detí s fetálnym alkoholovým syndrómom (FAS), takto postihnutých je zhruba 15 z 10 000 živých novorodencov. Na Slovensku sa ročne narodí približne 250 detí s úplne rozvinutým FAS.

"Neexistuje bezpečná hladina alkoholu u tehotných žien. Alkohol prechádza placentou a krvou do plodu, a keďže ten ho nedokáže odbúrať, jeho koncentrácia je po dvoch až troch hodinách dokonca vyššia ako u matky," pripomína Národný portál zdravia s odvolaním sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade. "Je to ako hranie ruskej rulety so zdravím vlastného dieťaťa," nadväzuje RÚVZ Košice.

FAS sa prejavuje trvalým poškodením mozgu, dysmorfickými znakmi, poruchami rastu, vnímania i správania a intelektuálnymi aj emocionálnymi problémami. Podľa lekárov by alkohol mal byť počas tehotenstva pre budúce matky absolútne tabu. Najčastejšími dysmorfickými prejavmi FAS sú malá hlava, úzke očné štrbiny, plochá stredná časť tváre, nízky chrbát nosa, problémy so svalovým tonusom, obmedzená pohyblivosť kĺbov, vrodené srdcové chyby, poškodenie sluchu a zraku a rázštep pery a podnebia.

Preventívnej a edukačnej činnosti v súvislosti s nežiaducim užívaním alkoholu hlavnými rizikovými skupinami, medzi ktoré patria spolu s neplnoletými a vodičmi aj tehotné ženy, sa v SR dlhodobo venuje občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko. "Nevyhnutnosť pitia s rozumom spočíva aj v tom, že nezodpovedná konzumácia alkoholu môže ohrozovať životy iných ľudí. V prípade alkoholu a tehotných žien to platí azda najviac. Samozrejme, jeden pohárik v tehotenstve nemusí okamžite viesť k vzniku fetálneho alkoholového syndrómu, ale budúce mamičky by si mali uvedomiť, že alkohol, ktorý sa k dieťaťu dostáva vo vysokej koncentrácii, je veľmi nebezpečný a môže zapríčiniť množstvo rôznych zdravotných problémov - dokonca aj v neskoršom veku," dodal predseda predstavenstva Erik Čížek.