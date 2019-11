Tínedžerka bežala z vonku domov a skryla sa v izbe: Rodičom sa naskytol zdrvujúci pohľad

Nechcela rodičom robiť starosti a skryla sa pred nimi v izbe, stálo ju to život.

Ruská tínedžerka Elizabeth Kindsfater († 15) sa stala účastníčkou pouličnej bitky tínedžerov. Do vlasov si skočili tri skupiny chlapcov a dievčat, čo vyústilo do brutálneho násilia. Elizabeth a ešte jeden mladík skončili s bodnými zraneniami.

Tínedžerka, ktorú neznámy páchateľ bodol do hrudníka, bežala domov. Tam sa však bála povedať rodičom, čo za hrôzu sa stala, aby ich nevyľakala. Predstierala, že sa nič nedeje a s ranou odkráčala hore do svojej izby, kde si ľahla. Večer išli rodičia skontrolovať svoju dcéru a naskytol sa im zdrvujúci pohľad. Elizabeth bola zakrvavená a v bezvedomí, informuje britský denník The Sun.

Vystrašená mama s otcom zavolali záchranárov, no tým sa ju nepodarilo zachrániť. Dievča krátko po prevoze do nemocnice zomrelo. Polícia v súvislosti s pokusom o vraždu zatkla 16-ročného tínedžera. Vyšetrovanie prípadu pokračuje.