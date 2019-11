Ľubomíra urobí hlavného hrdinu aj z vašej ratolesti: Detské knižky píšem na mieru!

Každý kus je šitý na mieru. Ľubomíra Honíšková (27) zo Zvolena tvorí knižky pre deti, ktoré nikde inde nenájdete. Dobrodružné príbehy totiž pripravuje pre každého drobca presne na mieru.

Máte dve odlišné povolania, ktoré dokážete skĺbiť? Alebo je zaujímavé práve vaše netradičné hobby? Napíšte nám o tom na tip@novycas.sk!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V knižke nechýbajú jeho meno a fotografie a dokonca ani obľúbená hračka či jedlo. Vyštudovaná novinárka touto cestou podporuje najmä detskú zvedavosť a čítanie. Ľubkin nápad písať osobné knihy sa zrodil, keď chcela pred 6 rokmi svojmu synovcovi Matúškovi na krstiny venovať niečo skutočne osobné.

„Chcela som niečo, do čoho sa bude môcť zadívať aj v dospelosti a spomínať na detstvo. Vtedy mi napadlo, že radosť z čítania o sebe samom môže mať každé dieťa,“ vraví o svojom nápade mladá Zvolenčanka. Podobnú knižku potom vyrobila aj pre neterku. Kreatívnej žene neskôr napadlo, že jej knihy môžu byť skvelou cestou, ako podporiť u detí zdravé dospievanie.

Do svojho knižného projektu zatiahla aj maminu Soňu a neprofesionálnu výtvarníčku a grafičku Kamilu Hrubešovú, s ktorými vytvorili spoločne knihu Príbeh o niekom ako ja. Každý exemplár je jedinečný a šitý dieťatku na mieru. Rodič vyplní dotazník o svojej ratolesti a Ľubka potom vloží do knižky meno dieťaťa, jeho fotku, obľúbené jedlo, hračku či pesničku, a tak drobca dokáže omnoho viac vtiahnuť do deja. Hoci majú knihy rovnaký obal a aj základný príbeh, vnútro je už prispôsobené konkrétnemu malému hrdinovi.

„Deti v dnešnej dobe potrebujú správne stimuly k čítaniu. Tie im musia dať rodičia. Tu je príbeh navrhnutý tak, aby deti s rodičmi čítali na pokračovanie. Spoločne si tak vytvoria zvyk čítania,“ vysvetľuje detská spisovateľka s tým, že cena za knižku sa pohybuje od 29 do 49 eur. Ku knižke sú doplnené aj maľovanky a kreatívne úlohy, aby dieťa motivovali počúvať alebo čítať.

Okrem toho, že detičky vďaka knižke spoznajú seba samých, kopu zaujímavostí zistia aj o okolitom svete. Navyše si kresbami a doplňujúcimi úlohami rozvíjajú jemnú motoriku, precvičujú predstavivosť a pamäť. Kniha je vhodná pre deti vo veku od 2 do 9 rokov a rodič, keď ju objedná, do dvoch týždňov už môže robiť radosť svojej ratolesti.