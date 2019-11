Fanúšikovia českého futbalu sa búria: Čo ste to urobili s našimi dresmi?

Ako limetky! Českí fanúšikovia sa ostro pustili do nových dresov českej futbalovej reprezentácie.

Sú žlto-zelené, podľa výrobcu oficiálne limetkové a česká reprezentácia v nich bude hrávať zápasy na súperových ihriskách. Najbližšie už v nedeľu, kvalifikačný duel v Bulharsku. Firma Puma priznala, že ide o odvážne riešenie, farba dresov je inšpirovaná lipou, českým národným stromom a slobodou. Hneď, ako sa nové dresy objavili na sociálnej sieti, fanúšikovia sa do nich pustili. A väčšine z nich sa dresy nepáčia.

"Túto odpornosť neobhájite, je to rovnaký hnus ako Scania na hokejových resoch," píše jeden z fanúšikov. "Čo ste to urobili s našimi dresmi? Nech ich nosia brankári. Je to hrozné. Toto má akože ctiť české tradície?" pýta sa ďalší priaznivec.