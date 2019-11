Jopo bez servítky priznal, prečo si Slovákov v zahraničí drží od tela: Tvrdé slová o zrade a udavačstve!

Bývalý producent a moderátor Jozef Jopo Poláček odišiel pred rokmi žiť na ďalekú Kubu, kde začal spoločný život s krásnou Kubánkou Glendou Lopez, s ktorou má dnes sedemročného syna Joshuu. Na ostrove sa z Jopa stal farmár a kým jeho biznis prosperoval, jeho manželstvo sa ocitlo v troskách. Dnes sú to už štyri roky, čo s exotickou kráskou nežije a Jopo tak ostal na Kube sám, nakoľko jeho syn vyrastá tu na Slovensku. Nás zaujímalo nielen to, ako bývalý moderátor zvláda fakt, že je väčšinu roka od svojho pokladu tak ďaleko, no aj to, ako sa mu po rokoch žije na Kube. Jeho slová vás viac než zaskočia!