Snaží sa o návrat, no podarí sa mu to? Tvrdý odkaz politológa Mečiarovej strane

Snaží sa o návrat. Expremiér Vladimír Mečiar (77) má na krku množstvo škandálov, ktoré dodnes nie sú poriadne vyšetrené. Napriek tomu sa snaží vrátiť do politiky cez svoju novú stranu Slovenská liga. Tá sa v prieskumoch necelé štyri mesiace ani nenachádza, no Mečiar nestráca optimizmus. Na sobotnom sneme oznámil, čomu sa chce v politike venovať.

Mečiara si delegáti zvolili za nového predsedu. Po jeho boku sa ukázala aj bývalá poslankyňa SDKÚ Zuzana Kondrlíková-Plháková, ktorú bolo v posledných rokoch vídať len na spoločenských akciách. Na sneme sa zúčastnilo asi 150 ľudí, ktorí Mečiarovi nadšene tlieskali aj počas jeho úvodnej reči. V príhovore hovoril o znovunadobudnutí národného vlastenectva Slovákov.

„Aký bude náš výsledok, dnes ťažko predpokladať. Ideme do boja o moc, aby sa tieto zmeny na Slovensku uskutočnili. Táto cesta vám dáva možnosť, aby ste si tento štát osvojili, rieši to, čo potrebujete s výhľadom na niekoľko rokov, nie od tlačovky k tlačovke,“ dušoval sa Mečiar. Ten uvažoval, že by sa spojil aj so Štefanom Harabinom, ktorý si založil stranu Vlasť. „Nikdy som nepovedal, že je medzi nami zlý politický vzťah. Aj sme si pôvodne mysleli, že pôjdeme v jednej strane, pán Harabin sa rozhodol, že ide do Vlasti, tak som povedal dobre,“ povedal Mečiar.

Politický analytik Tomáš Koziak si myslí, že jeho nové hnutie nemá veľa šancí na úspech. „Bude to marginálna strana, ktorá loví medzi staršími voličmi. Agenda, ktorú však Mečiar predstavuje, je už zastúpená na slovenskej politickej scéne v takom rozsahu, že sa medzi tých politikov už nezmestí, či sú to Harabin, Danko, Kotleba, alebo Fico s Kollárom. Vo voľbách v roku 2010, keď nedosiahol ani päť percent a stiahol sa z politického života, sa ukázalo, že voličov už proste nemá, čo je spôsobené aj jeho mnohými kauzami,“ dodal Koziak.