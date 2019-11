Haasová prežíva po rozvode najväčšie sklamanie v živote: Vyhadzov z domu a trestné oznámenie!

Prečo musela odísť?! Herečka Zuzana Haasová (38) musela v posledných dňoch riešiť naozaj závažný problém. Len nedávno sa jej manželstvo so zdravotníkom Martinom Kostkom (37) skončilo, a už prišlo k deľbe majetku. Tu však narazila kosa na kameň a došlo ku skutočnému zvratu.

Mnohí si totiž mysleli, že herečka zostane žiť v luxusnom dome neďaleko Bratislavy aj so svojou dcérou Romankou. Opak je však pravda. Haasová si zbalila svoje veci a jediným momentálnym riešením bol pre ňu návrat k milovanej mame do malého bratislavského bytu! Haasová už pár dní žije s mamou Oľgou a dcérou Romankou v byte. Ten vlastní práve jej mama, ktorá ju vo vypätej situácii doslova zachránila.

Herečkino manželstvo s Martinom sa skončilo a dnes si už exmanželia doslova nevedeli prísť na meno. Zdravotník si za krátky čas našiel novú priateľku, no spoločný dom opustiť odmietol. Ešte v júni tohto roku Haasová hovorila, že má od svojho exmanžela podpísaný dôležitý dokument. „Že dom je aj môj, lebo som tam investovala svoje súkromné peniaze. Dohodli sme sa, že dom bude napísaný len na Martina preto, že som nemala doriešené svoje predchádzajúce manželstvo majetkovo, a preto mi môj súčasný manžel podpísal uznanie záväzku vo výške 60 000 €. Tieto peniaze som pred manželstvom vložila do stavby domu,“ povedala vtedy Haasová.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Podľa informácií Nového Času však dostala oveľa menej. „V tom dokumente urobila Zuzana chybu, ktorú Martin využil. Dal jej tak ultimátum, že buď dostane iba polovicu zo 60 000 eur, alebo nič. A musela odísť k určitému dátumu. V prípade, ak by neodišla, tak dostane za každý deň peňažnú pokutu,“ prezradil zdroj z okolia exmanželov a dodal: „Papierovo bol dom na Martina. Ona tam vrážala peniaze, ktoré dlhé roky zarábala. V minulosti bola stále na obraze vďaka seriálu Panelák a práve za to mala dobrý plat. Martinovi verila, no dopadlo to takto.“ O tom, že herečka skutočne odišla z domu, ktorý vlastnoručne stavala, svedčia aj nedávne zábery. Fotograf Nového Času ju prichytil pri niekoľkodňovom sťahovaní.

Veľké sklamanie

Keď sme sa jej na tieto smutné dni spýtali, príliš jej do reči nebolo, no nakoniec sa k celej veci vyjadrila. „Nič sa nedá robiť, idem ďalej. Prišla som o domov a peniaze vlastnou láskou a dôverou. Prispel k tomu aj zákon - na jednej strane mi nedovolil roky oficiálne potvrdiť vlastný majetok a na druhej strane ma neochránil pred morálnym podrazom od partnera. Takže na otázku, ako ste sa dohodli, odpovedám - nedohodli. Ja som len podpísala, čo exmanžel chcel, lebo právny zákon bol na jeho strane, ale morálny na mojej, čo je v bežnom živote irelevantné. Z domu som si zobrala iba to, čo mi podľa dohody patrí,“ povedala Haasová, ktorá sa po rokoch vrátila do detskej izby do bytu mamy.

Tam žije aj s dcérou Romankou, ktorú má z predošlého manželstva. Vyzerá to tak, že medzi Haasovou a Kostkou zúri poriadna vojna. „Vysťahovala sa, ale, bohužiaľ, našu dohodu nedodržala a je na ňu podané tresné oznámenie vzhľadom na to, že pri sťahovaní zobrala veci, ktoré jej nepatrili a zámerne poškodila môj dom. Nechcel som to rozmazávať, ale vznikla mi dosť veľká škoda a p. Haasová dostala dosť veľa peňazí plus chalupu a myslím si, že nebolo treba spraviť takúto vec,“ reagoval herečkin exmanžel.