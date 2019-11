Zuzinovu premiérovú radosť najprv pokazil videorozhodca: Kričali na mňa zo striedačky, ale nebolo počuť

Slovenský hokejista Peter Zuzin strelil svoj prvý reprezentačný gól v predĺžení na Nemeckom pohári v súboji proti domácemu výberu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pre Slovákov znamenal prvý triumf na turnaji, no 29-ročný útočník sa mohol tešiť z gólu už v závere zápasu. Puk dopravil do siete pri nemeckej power play, ale ako ukázal videozáznam, bolo to už po uplynutí riadneho hracieho času.

Zuzin sa po góle v tretej tretine nemohol ešte tešiť, pretože arbitri ihneď po jeho zásahu telefonovali videorozhodcovi. A ten napokon potvrdil, že puk skončil v bránke až po uplynutí 60. minúty. "Keď som išiel na ľad, vedel som, že je asi minúta do konca. Ľad nebol ideálny od začiatku zápasu, takže som nechcel strieľať z diaľky, pretože som sa bál, že netrafím. Chalani na mňa aj kričali zo striedačky, ale to nebolo počuť," povedal Zuzin po zápase.

Napokon sa dočkal v predĺžení, keď puk potiahol po pravej strane, obkrúžil s ním bránku a potom ho poslal do siete. "Bol to už tretí duel a bolo to ťažké. Korčuľovalo sa od začiatku hore-dolu. Dokázali sme zvrátiť stav a so šťastím sa nám podarilo vyhrať."

Spokojný bol po zápase aj Denis Godla. Brankár Slovenska odchytal dva zápasy, tím niekoľkokrát podržal. "So Švajčiarmi som nechytal, neviem teda posúdiť náš výkon. S Rusmi to bolo asi najlepšie, ale aj s Nemeckom sme odohrali dobrý zápas. Celkovo to bol podľa mňa herne dobrý turnaj," povedal Godla pre TASR.

V prvom dueli proti Švajčiarsku dostal príležitosť Andrej Košarišťan, Godla potom turnaj dochytal. Z hľadiska bojov o nomináciu na MS to však pre neho ešte nič neznamená. "Je to ešte ďaleko. Ale ja som sa na ľade cítil výborne. Nepanikáril som, chalanov som si v bránke zastal. Nebolo to zlé napriek tomu, že máme v lige nabitý program. Myslel som si, že budem viac unavený, než som napokon bol," dodal 24-ročný brankár.