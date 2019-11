Herec Peter Brajerčík o strastiach otcovstva: Je to tvrdá drina

Namaká sa! Herec Peter Brajerčík (33) má s manželkou Ivanou Kuxovou (38), ktorá je tiež herečka, synčekov Félixa (3) a Emila (8 mes.). Ako však priznal Novému Času, byť otcom nie je vždy len med lízať, ale zároveň aj poriadna fuška.

Peter Brajerčík je otcom dvoch drobcov, pričom druhý prírastok do rodiny pribudol len tento rok. Ako hovorí, skĺbiť rodičovské a pracovné povinnosti je poriadne náročné. „Mám však úžasnú manželku, ktorá je na materskej a na stopäťdesiat percent sa venuje deťom. Nie je to úplne jednoduché, ale zatiaľ to zvládam, hlavne kvôli nej,“ pochválil svoju polovičku predstaviteľ Lacka Frlajza zo seriálu Horná Dolná, ktorý sa ako dvojnásobný otec musí poriadne obracať.

„Je rozdiel mať jedno dieťa a dve deti, no nie je to rozdiel, čo sa otcovstva týka. Ale na to sa nedá pripraviť. To príde, až keď do toho človek nejak vhupne. Je to veľmi zodpovedná, veľmi tvrdá práca na samom sebe. Byť dobrý rodič je omnoho náročnejšie ako hocijaká práca,“ dodal Peter.