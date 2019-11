Ryanair získal nelichotivé prvenstvo: Najšpinavšia letecká spoločnosť! Sledujte, čo tam našli

Mali by sa polepšiť?! Uznávaný spotrebiteľský magazín Which?, ktorý testuje kvalitu produktov a služieb vo Veľkej Británii, testoval čistotu v lietadlách rôznych spoločností. Najhoršie dopadla nízkonákladová írska spoločnsoť Ryanair, ktorá má podľa výsledkov paluby v žalostnom stave.

Špinavé opierky, mastné podnosy na jedlo, zaprášené okná... Toto všetko má byť realita v lietadlách spoločnosti Ryanair, ktorá je podľa prieskumu magazínu Which? najšpinavšou leteckou spoločnosťou vo Veľkej Británii.

Až 8 000 ľudí hodnotilo 42 leteckých spoločností a najhoršie dopadla írska spoločnosť.