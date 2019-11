Jasný odkaz pre Trumpa: Aktivisti mu poslali neobvyklý darček s hmotnosťou 2,7 tony

Pri príležitosti sobotňajšieho 30. výročia pádu Berlínskeho múru dopravil jeden z miestnych spolkov zachovaný kus tohto múra do Washingtonu, kde ho chce odovzdať prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi.

Podľa aktivistov má ísť o pripomenutie, že Spojené štáty sa kedysi zasadzovali za svet bez múrov a otvorenú spoločnosť, uviedla tlačová agentúra DPA.

Berlínska Iniciatíva otvorenej spoločnosti oznámila, že Trumpovi poslala originálny kus Berlínskeho múru s hmotnosťou 2,7 tony. V sobotu ho priviezli pred Biely dom, odovzdanie adresátovi sa však zatiaľ nepodarilo.

"Nemecko je opäť zjednotené a v Berlíne nám už len ojedinelé kusy pripomínajú, že nijaký múr nevydrží večne," znie odkaz pripojený k netradičnej zásielke. "Dlhé desaťročia zohrávali Spojené štáty podstatnú úlohu pri snahách priviesť tento múr k pádu. Americkí prezidenti od Johna F. Kennedyho až po Ronalda Reagana bojovali proti nemu."

Trump presadzuje výstavbu múru na hranici Spojených štátov s Mexikom, čo bolo jedným z jeho hlavných predvolebných sľubov.

Zástupca uvedeného spolku Jörg Waschescio uviedol, že v prípade, ak si Biely dom kus Berlínskeho múru neprevezme ani v najbližších dňoch, absolvuje tento dar "malé turné" po Spojených štátoch. Dar prezidentovi je totiž majetkom amerického ľudu, vysvetlil.

Samotný Trump v sobotu ocenil Nemecko ako "vzácneho" spojenca. Nemeckému ľudu zablahoželal k "ohromným krokom, ktoré urobil pri znovuzjednotení svojej krajiny a znovuvybudovaní bývalého Východného Nemecka".

Východonemecká pohraničná stráž 9. novembra 1989 pod tlakom veľkého davu otvorila bránu do Západného Berlína a prvýkrát od postavenia múru dovolila ľuďom slobodne cez ňu prejsť. Táto dôležitá udalosť nakoniec vyústila do pádu komunistického režimu a o rok aj do znovuzjednotenia Nemecka.

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v sobotu takisto pripomenul úlohu Spojených štátov pri páde Berlínskeho múru a vyjadril nádej, že aj v budúcnosti zostanú partnerom konajúcim "so vzájomným rešpektom, za demokraciu a slobodu, proti národnému egoizmu". Podľa agentúry AFP, ktorá tento výrok citovala, išlo o zjavnú narážku na Trumpovu politiku, známu pod heslom Amerika na prvom mieste.