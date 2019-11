Vysvedčenie Matúša Valla rok po voľbách: Pán primátor, je to za 2 mínus!

Takto si gazduje. Matúš Vallo (42) si získal hlasy 36,54 % Bratislavčanov.

Primátor za prvý rok pôsobenia vo funkcii prospel v riadení samosprávy na dva mínus! Táto známka mu vyšla po zhodnotení odborníkmi z rôznych oblastí s ohľadom na jeho predvolebné sľuby. Niektorí z hodnotiacich však pripustili, že rok je krátka doba, iní zas tvrdili, že je to akurát. Nový Čas si posvietil na prácu šéfa radnice, aby spolu s odborníkmi zistil, ako sa mu zatiaľ darí rozvíjať našu metropolu a koľko z daných sľubov sa mu doteraz podarilo splniť. A čo hovorí na svoje výsledky sám primátor?

1. Doprava

- Lepšia MHD, viac liniek (V)

- Záchytné parkoviská (VX)

- Nové cyklotrasy (VX)

- Bezbariérové chodníky (X)

- Dobudovanie a modernizácia električkových tratí (V)

Čo si myslia odborníci:

Rastislav Cenký, Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo

- Zatiaľ neexistujú vytipované miesta, kde by mali byť záchytné parkoviská a myslím si, že by sa mali budovať mimo Bratislavy, nie v hlavnom meste. Zatiaľ sa veľmi nič nepohlo ani čo sa týka cyklotrás, ale, samozrejme, má ešte čas dokončiť sľúbené kilometre. Súčasné cyklotrasy a niektoré chodníky sú pre cyklistov a chodcov absolútne nepoužiteľné. Niektoré veci v oblasti dopravy boli už rozbehnuté, napríklad rozšírenie električkových tratí už za Ftáčnika, takže dúfam, že sa mu to podarí.

Jozef Drahovský, Dopravný analytik Otvoriť galériu Jozef Drahovský Zdroj: anc

- Plusom je, že bola schválená moderná parkovacia politika a zriadili sa viaceré bus pruhy aby sa zrýchlila MHD. Znamienko mínus dávam projektu, v ktorom Petržalka zavádza parkovaciu politiku, ale dopravné značenie je v rozpore s ňou. Navyše, viaceré dopravné značenie bus pruhov je v rozpore s predpismi a aj samo so sebou. Navzájom nesedí zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Čo na to Matúš Vallo

- Veľkým projektom je modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály. Ďalšími podporovanými projektami je výstavba D4R7 či Mlynské nivy. Po rokoch sporov a mnohých neúspešných pokusoch o zavedenie parkovacej politiky poslanci mestského zastupiteľstva schválili jednomyseľne náš návrh férového parkovania. Zriadili sme niekoľko nových bus pruhov, ktoré zrýchlia MHD v meste. Čo sa týka cyklodopravy – zamerali sme sa na „fixnutie“ rozbehnutých projektov v rámci cyklistickej dopravy, v týchto dňoch pripravujeme žiadosť o grant na modernizáciu cyklotrasy v Ružinove.

2. Developeri

- Zmena procesu vydávania záväzného stanoviska mesta k developerským projektom (V)

- Zriadenie Kancelárie ombudsmana pre stavebnú činnosť (X)

- Posudzovanie vplyvu novej zástavby na dopravnú situáciu v okolí sa presunie od developerov na mesto (X)

- Zahájenie prípravy nového územného plánu a územných plánov zón (X)

- Zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) (V)

Čo si myslia odborníci:

Peter Žalman, architekt

- Rok je dostatočná doba na posúdenie pokroku či stagnovania v hociktorej oblasti. Územný plán – stagnácia, resp. slabý pokrok, pretože mesto akútne potrebuje aspoň doplnky územného plánu, kedže nový územný plán je v nedohľadne. Podobne hodnotím aj záväzné stanoviská, pri ktorých pretrváva zdĺhavosť a neprehľadnosť. Ako pozitívum hodnotím nasadenie primátora a väčšiny jeho tímu. Nevyhýbajú sa problémom a hľadajú riešenia. Určite nie sú pod kuratelou akejkoľvek finančnej skupiny, aj keď informovanosť a transparentnosť si netrpezliví občania predstavujú trochu inak.

Martin Halas za Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív

Pozitívnou vecou je zriadenie Metropolitného inštitútu, ale zatiaľ nepociťujem tvrdú ruku primátora voči developerom. Naopak, negatívne vnímam dosádzanie ľudí do mestských podnikov.

Martin Kuruc, Starosta mestskej časti Vrakuňa

Stále chýba roky sľubovaný „bypass” kruhového objazdu vo Vrakuni. Pevne verím, že aj túto nepríjemnosť s primátorom v dohľadnej dobe vyriešime a potom milerád budem hodnotiť na jednotku s hviezdičkou.

Čo na to Matúš Vallo

- Nové vedenie mesta založilo a postupne buduje Metropolitný inštitút Bratislavy ako kreatívne pracovisko na strategické a územné plánovanie. Hneď po nástupe uťalo snahy developerov prispôsobovať si reguláciu a zvyšovať podiel bytov budovaním apartmánov. S developermi komunikuje v snahe získať výhody pre mesto, napríklad vo forme príspevku na verejnú dopravu, úprav verejných priestorov, či výstavby nájomných bytov pre vytvorenie ponuky dostupného bývania.

3. Seniori a sociálne slabší

- Nájomné bývanie, miesta v škôlkach či jasliach musia byť dostupné pre všetkých Bratislavčanov (VX)

- Posilnenie domácej opatrovateľskej služby (X)

- Výrazné zvýšenie počtu dostupných nájomných bytov pre Bratislavčanov (VX)

- Jednoduchšie parkovanie pre ŤZP (V)

- Osadenie 1 000 lavičiek (X)

Čo si myslia odborníci:

Martin Halas za Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív

- V sociálnej oblasti chýba opatrovateľská služba, bolo by treba viac sociálnych taxíkov pre seniorov. Dobrým príkladom je v tomto Liptovský Mikuláš. Pán Vallo by mal viac komunikovať s Radou seniorov. Zatiaľ sa príliš nevyznamenal v oblasti výstavby nájomných bytov. Obrovským problémom sú v Bratislave aj drogy v školách a školských zariadeniach.

Jozef Drahovský, Dopravný analytik

- Plusom pre seniorov a sociálne slabších je, že parkovanie pre ŤZP je zabudované do parkovacej politiky a rovnako to, že oznámené bolo nájomné bývanie, ale na realizáciu nebolo zatiaľ dostatok času.

Čo na to Matúš Vallo

- Formou dotácií sme podporili organizáciu pre ľudí bez domova a organizácie pracujúce s ľuďmi so závislosťami. Proti kriminalite bojujeme aj zriadením novej stanice mestskej polície, ktorá funguje ako operačné stredisko. Zvýšili sme dostupnosť služieb v súkromných zariadeniach pre seniorov, postupne rozbiehame domácu opatrovateľskú službu. Začali sme s tvorbou mestského terénneho tímu, pričom nástup prvých kvalifikovaných terénnych sociálnych pracovníkov očakávame už v decembri. Zlepšujeme životné podmienky v mestských ubytovniach. Vyčlenili sme a pripravili prvých 11 bytov, ktoré si vyžadovali rekonštrukciu, na dostupné nájomné bývanie s podporou. Z toho 2 byty budú krízové pre obete náhlych životných udalostí, 6 bytov bude vyčlenených pre ľudí na ceste z ulice s odbornou podporou a 3 byty budú vyčlenené pre 3 najohrozenejšie rodiny, ktoré máme v poradovníkoch viac ako 5 rokov. Historicky sa podarí odovzdať prvých 12 bytov pre nájomníkov reštituovaných bytov, ktorí tak budú mať po 30 rokoch šancu získať udržateľné bývanie.

4. Kvalita životného prostredia

- Skvalitnenie zberu dát o stave podzemných vôd (X)

- Vytvorenie troch nových mestských alejí a zasadenie 10 000 stromov a kríkov (X)

- Skvalitnenie systému zberu a triedenia odpadu, najmä plastov a vyhlásenie súťaže na nového poskytovateľa dotrieďovania plastov (VX) - Detailná zonácia územia bratislavského lesoparku (V)

Čo si myslia odborníci:

Martin Halas za Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív

Primátor sa málo zaujíma o problematiku skládok, či už vo Vrakuni alebo v Biskupiciach. Zatiaľ sa nedostatočne rieši aj téma separácie či problém, ktorý je v meste so Slovnaftom.

Čo na to Matúš Vallo

- V spolupráci s Mestskými lesmi pripravujeme konkrétne riešenia pre zvýšenie dostupnosti mestských lesov pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Spolu so zástupcami Lesy SR sme významne znížili objem ťažby. Cieľom je dosiahnutie dohody o trvalom znížení objemu ťažby, a teda aj výraznejšie posilnenie rekreačnej funkcie lesov na území hlavného mesta.

5. Fungovanie mesta

- Úradovanie v mobilnej kancelárii otvorenej pre verejnosť raz do mesiaca (X)

- Riadiace funkcie, vrátane manažovania mestských firiem, obsadiť profesionálmi (X)

- Spustenie protikorupčného auditu v prvom polroku (X)

- Zriadenie pozície nočného primátora (night mayor) (X)

- Audit reklamných plôch a ukončenie ich nájomnej zmluvy (VX)

Čo si myslia odborníci:

Rastislav Cenký, Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo

- Vec, v ktorej ma absolútne sklamal, je výber šéfov mestských podnikov. Ukázal, že transparentnosť je na úrovni jeho predchodcov. Príliš sa spoliehame na zahraničné výberové konania, na architektonické štúdie niekoho cudzieho, ako keby sme si doma nevedeli s niektorými vecami poradiť.

Martin Kuruc, Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

- Vysoko pozitívne hodnotím nápravu z minulosti, konkrétne nespravodlivé prerozdeľovanie podielových daní a tým pádom znevýhodnenie niektorých mestských častí, ako napríklad aj Vrakune. Oceňujem jeho výber poradcov a mám pocit, že štábna kultúra na magistráte sa radikálne zlepšila.

Čo na to Matúš Vallo

- Preobsadili sme vedenie mestských obchodných spoločností aj niektorých mestských organizácií. Do konca roka plánujeme výberové konania na riaditeľov Galérie mesta Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Začiatkom budúceho roka budú nasledovať pozície riaditeľov Správy telovýchovných a rekreačných zariadení, zoologickej záhrady, mestskej knižnice, Mestského múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu na ochranu pamiatok. Naďalej počítame s vytvorením funkcie nočného primátora a aktuálne hľadáme vhodného adepta. Bojujeme aj s vizuálnym smogom, malé pokroky sa už aj zadarili. Zriadiť mobilnú kanceláriu sa nám zatiaľ nepodarilo, ale primátor mesta aj so zástupcami vedenia mesta a odborných sekcií pravidelne navštevujú mestské časti na stretnutiach s obyvateľmi, kde riešia konkrétne podnety, problémy daných častí.

Vysvedčenie

Správanie 2

Developeri 2 -

Doprava a parkovanie 2

Životné prostredie a zeleň 3

Fungovanie mesta 2

Celková známka 2 -