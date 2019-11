Obavy tehotných žien v Myjave: Zrušia novorodenecké oddelenie?

Zostali zhrozené! Myjavčanky vystrašila správa, že novorodenecké oddelenie v miestnej nemocnici plánujú zrušiť. Správa sa rozniesla rýchlosťou blesku a vyvolala u tehotných žien zdesenie, no vedenie nemocnice situáciu tak kriticky nevidí a tvrdí, že to zvládne.

Po odchode dvoch lekárok na materskú dovolenku zostali na detsko-dojčenskom a novorodeneckom oddelení len dvaja lekári. „S dvomi ľuďmi sa to ťahať nedá. Obaja lekári sú na pokraji svojich síl, hrozí reálne kolaps týchto oddelení,“ prezradil zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.

Vedenie nemocnice problém s nedostatkom lekárov potvrdilo, zároveň však vyvrátilo fámy o rušení oddelenia. „Nie je to pravda. Dnes som s ľuďmi, ktorých sa to týka, hovoril. Toto oddelenie, tak ako oddelenie novorodenecké a pôrodnícke, v plnom rozsahu ide ďalej bez obmedzenia,“ prezradil riaditeľ nemocnice Henrich Gašparík.

Jeho slová potvrdila aj hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.Je nám ľúto, že niekto šíri fámy a vedome a účelovo vyvoláva u pacientov strach a obavy,“ dodala hovorkyňa.

Zhrozené z poplašnej správy však zostali tehotné Myjavčanky. „Počula som o tom, a bola by to úplná katastrofa, ak by sa to zrušilo. Len nedávno tie oddelenia rekonštruovali. Neviem si predstaviť, kam by sme museli dochádzať. Najbližšia nemocnica je 40 minút odtiaľto,“ povedala Lenka z Myjavy.