Glváč požaduje odchod šéfa Mosta: Zložia Bugára koaliční parťáci?!

Bolo pár dní po vražde novinára, na Slovensku zúrili protesty a skloňoval sa pád vlády. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár (61) sa vybral na plánovanú dovolenku na Maldivy.

Krátko na to sa prevalilo, že Bugár sa tam stretol s Mariánom Kočnerom (56). Aj na túto situáciu sa pri svojom odchode z postu podpredsedu parlamentu odvolával vplyvný Smerák Martin Glváč (51), ktorý teraz hovorí, že Bugár by mal pre túto schôdzku skončiť rovnako ako on.

Glváč si s Kočnerom vymenil stovky správ aj po tom, čo už bol obvinený. Riadil s ním stretnutia, dohadoval biznis či žoviálne konverzoval. Sám hovorí, že správy, ktoré to dokazujú, sú „zlepencom, v ktorom nesedia ani elementárne skutočnosti“. Glváč však odstúpil a očakáva, že podobne bude reagovať aj Bugár, ktorý priznal s Kočnerom schôdzku na Maldivách.

V Threeme Kočner v správach určených svojej volavke Alene Zsu­zsovej píše: „Poobede mám sedenie s Bélom... Poviem mu, ako a čo by som ja urobil na jeho mieste... :) Myslím, že bude silno vnímavý...“ Bugár vysvetľoval, že Kočnera stretol prvýkrát v živote a raz si k nemu prisadol na raňajkách. „Vymenili sme si pár viet. Žiadne poobedňajšie sedenie sa nekonalo,“ dodal.

Glváč však požaduje, aby Bugár tiež skončil ako podpredseda parlamentu: „V prípade, že v NR SR sa objaví návrh na jeho odvolanie, tak nevylučujem, že poslanecký klub Smer-SD takýto návrh podporí.“ Bugár mu odpovedal, že tieto útoky považuje za zbytočné.

Budete požadovať odchod Bugára?

Dušan Jarjabek, Smer

- My si na to ako klub určite teraz sadneme a pán Glváč nám dá svoje informácie. Na základe nich sa rozhodne, čo budeme robiť. Nastala zvláštna situácia, kde možno hovoriť o prezumpcii viny. Sú to nové pravidlá hry, keď ich chce spoločnosť mať, tak sa prispôsobíme.

Igor Matovič, OĽaNO

- Samozrejme, že Bugár by si to všetkými desiatimi zaslúžil, lebo o stretnutí s Kočnerom verejne klamal. Napriek tomu na to nemám chuť, Bugár je už minulosť aj s jeho Mostom-Híd. Nateraz som spokojný s posledným Glváčovým skalpom.

Boris Kollár, Sme rodina

- Bugár bol na riadnej dovolenke, to, že Kočner tam docupital a prekvapil ho, tak za to on nemôže. Ja nebudem hlasovať za to, aby bol Bugár odvolaný, keďže viem, ako tá schôdzka na Maldivách prebehla.

Anton Hrnko, SNS

- Pripravujeme sa na voľby a tieto žabomyšie vojny sú mimo nás. Keď strana rozhodne, ako to bude, tak to bude, ale bude to na základe normálnej diskusie a budeme vyhodnocovať všetky pre a proti. V tomto momente by sme mali dovládnuť, už ako sme vládli.