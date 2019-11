Popová diva Lina Mayer v obkľúčení mladých hudobníkov: Divákov čaká v novej relácii prekvapenie

Po sviatočnej prestávke sa na obrazovky vracia relácia 3 pódiá a tentoraz namieša naozaj netradičný hudobný kokteil.

Stretne sa v nej popová diva Lina Mayer s alternatívnou kapelou Billy Barman a mladým new popovým spevákom Alanom Murinom. Ponúknu príjemnú hudobnú párty, ktorú okorení ich spoločné hranie. Sledujte Jednotku RTVS už túto sobotu.

„Veľmi ma potešilo, že v tomto hudobnom formáte sa môžu interpreti prezentovať svojou tvorbou. Páči sa mi tiež myšlienka miešania rôznych žánrov, ktoré môžu spolu krásne kooperovať. Myslím si, že dramaturgovia namiešali fakt zaujímavú trojkombináciu interpretov. Sme síce každý iný, ale spája nás láska k hudbe, čo bolo aj počas nakrúcania dosť cítiť. Ja osobne som si to veľmi užila. V podstate to bola taká malá hudobná párty. Fungovala medzi nami dobrá energia a verím, že to prejde aj na divákov. Na záver sme si strihli veľmi zaujímavý mashup dvoch skladieb, ktoré by ste ale vôbec nečakali pokope,“ vraví Lina Mayer.

Nakrúcanie si užili aj chalani z Billy Barman, kapely, ktorá má na konte niekoľko víťazstiev v Radio Head Awards Rádia FM. Získali viackrát cenu za singel roka, album roka, ale tiež ocenenie „Najlepšia koncertná kapela“. V relácii 3 pódiá sa predvedú skoro ako na koncertnom pódiu, keďže v nej všetci hudobníci hrajú naživo.

„Je to skvelý, netradičný a svieži televízny formát, ktorý tu predtým chýbal. Atmosféra bola veľmi príjemná, priateľská, celý štáb bol profesionálny a milý. Pre nás to bol krásny deň strávený v Košiciach. Peter Bič je skvelý človek a fantastický muzikant, teraz navyše aj veľmi príjemný moderátor. Páčili sa nám jeho otázky a to, ako sa na rozhovory so svojimi hosťami pripravil. Samozrejme sme si s ním aj trošku zahrali. Divákov čaká i prekvapenie, oplatí sa im zapnúť si televíziu,“ dodáva gitarista kapely Billy Barman Jozef Vrábel.

Hudobná relácia 3 pódiá dáva priestor aj mladým, začínajúcim umelcom. Takým je Alan Murin, študent vysokej školy, ktorý len nedávno prerazil a zaujal už prvými skladbami.

„Som veľmi vďačný za túto príležitosť. Umožnilo mi to spoznať úžasných ľudí a myslím si, že aj diváci budú mať možnosť spoznať umelcov tak, ako nikdy predtým. Linu aj kapelu Billy Barman som samozrejme vnímal, sú to u nás veľké mená a veľmi ich rešpektujem ako umelcov. Robia rozličné žánre a sú v tom naozaj špičkoví. Mňa osobne na tom celom najviac zaujala pestrá paleta rozdielností našich štýlov, porovnanie kapely a sólo interpreta, mix angličtiny a slovenčiny a samozrejme to, čo majú spoločné všetky diely relácie – poriadna šou,“ uzatvára Alan Murin.

Verejnoprávna RTVS vysiela reláciu 3 pódiá každú sobotu večer na Jednotke. Najbližšia sa vysiela v sobotu 9. novembra. Začiatok je o 22:20.