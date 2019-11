Chorvátsko čelí obvineniam z násilností: Kopú a udierajú policajti migrantov?!

Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej piatkovej správe uviedla, že Chorvátsku by nemal byť umožnený vstup do schengenského priestoru.

Dôvodom je jeho zlé zaobchádzanie s migrantmi, ktorí do krajiny prichádzajú zo susednej Bosny a Hercegoviny. Informovala o tom agentúra AP. HRW kritizovala Európsku komisiu (EK) za to, že v októbri uviedla, že Chorvátsko je pripravené vstúpiť do Schengenu - európskej bezhraničnej zóny. "Nezákonné a násilné rýchle deportácie žiadateľov o azyl a migrantov by mali Chorvátsko diskvalifikovať z možnosti vstúpiť do schengenskej zóny," povedala pracovníčka kancelárie HRW pre východnú Európu a Balkán Lydia Gallová.

EK tak podľa HRW "vysiela signál, že vážne porušovanie ľudských práv nie je prekážkou pre prijatie do Schengenu". Európska únia by mala vyšetriť správy o zlom zaobchádzaní s migrantmi namiesto toho, že bude Chorvátsko odmeňovať, dodala HRW. Chorvátsko na správu HRW bezprostredne nereagovalo. Predstavitelia krajiny však opakovane obvinenia zo zlého zaobchádzania s migrantmi odmietli.

HRW zdokumentovala "rýchle hromadné odsuny" migrantov z Chorvátska do susednej Bosny a Srbska od roku 2016. Počas nich údajne migranti krajinu neopúšťajú cez oficiálne hraničné priechody, ako to býva v prípade zákonných deportácií, ale deje sa to vo vzdialených hraničných oblastiach, kde sú niekedy nútení prechádzať cez mrznúce rieky. Policajti podľa HRW do migrantov kopú a bijú ich päsťami. Chorvátsko vstúpilo do EÚ v roku 2013. Jeho prijatie do Schengenu musia schváliť vlády všetkých krajín EÚ.