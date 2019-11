Marian Kočner si dovoľuje aj za mrežami: Tri tresty za správanie v base!

Ani za mrežami neseká dobrotu. Z podanej obžaloby v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) vyplýva, že Marián Kočner na rozdiel od ostatných podozrivých rebeluje aj za mrežami.

Už v obžalobe v prípade zmeniek sa hovorilo, že Kočner sa snažil vyrábať v cele motáky, na čo sa sťažovala aj väznica v Leopoldove. Teraz je jasné, že na krku má rovno tri disciplinárne tresty. Jeden z nich je aj za výrobu alebo prechovávanie nebezpečného predmetu.

Kočner bol poriadny kvietok už na slobode - od roku 2013 do jeho zadržania v júni 2018 spáchal prevažne 52 dopravných priestupkov. V base v tom, zdá sa, pokračuje a priestupky dopravné vymenil za disciplinárne. Kým Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Tomáš Szabó v base sekajú dobrotu a nemajú na konte žiadne disciplinárne previnenie, Kočner má už tri.

„Marián Kočner bol podľa správy z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov 3-krát disciplinárne potrestaný,“ oznámil prokurátor Kočnerove delikty v rozsiahlej obžalobe. Medzi ne patrí napríklad porušenie zákazu nadväzovať kontakt s inými osobami, čo sa zrejme týka motákov, ktorými chcel Kočner komunikovať s vonkajším svetom. Ďalším je porušenie povinností, ktoré mu ukladá zákon o väzbe, čo môže byť neporiadok v cele alebo aj dodržiavanie nočného pokoja.

Nôž aj manikúrové nožničky

Tretím je „výroba či prechovávanie predmetov, ktoré by mohli byť použité na ohrozenie bezpečnosti“. Čo si pod tým možno predstaviť? „Teoreticky to môže byť čokoľvek, pretože pojem ,predmet ohrozujúci bezpečnosť‘ je široký. Aj napríklad výroba zbrane, aj britva aj nožnice. Obvinený môže mať v cele hygienické potreby, manikúrové nožnice s tupým hrotom režim väzby zrejme neporušujú. Vidlička teoreticky áno,“ vysvetľuje právnik Marek Benedik.

Dozorcovia nechceli nič konkretizovať, pretože nemajú súhlas väzňa, priblížili však aspoň, aké tresty Kočner mohol dostať. „Pokarhanie, zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby (okrem potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu), zákaz používania vlastného televízora alebo rádia až na dva mesiace, prepadnutie veci...,“ uviedli z odboru komunikácie Zboru väzenskej stráže. To, že Kočner dostal za disciplinárny delikt trest, neznamená, že k nemu nemôže pribudnúť aj trestné stíhanie, tak ako to bolo napríklad v prípade motákov. Advokáti Kočnera sa k otázkam nevyjadrili.

1. Porušenie zákazu nadväzovať kontakty s inými osobami

- Kočner je v tzv. kolúznej väzbe, aby neovplyvňoval svedkov, preto je umiestnený aj samostatne v cele. Známe je to, že za mrežami vyrábal motáky, ktorými chcel kontaktovať ďalšie osoby mimo väznice.

2. Porušenie zákazu vyrábať a prechovávať predmety, ktoré by mohli byť použité na ohrozenie bezpečnosti

- Podľa advokáta to teoreticky môže byť takmer čokoľvek — napríklad výroba zbrane, britva či nožnice (aj manikúrové). Nie je však jasné, čo konkrétne pod týmto pojmom väznica myslela.

3. Porušenie povinností, ktoré mu ukladá zákon o väzbe

- Obvinený je povinný napríklad plniť pokyny príslušníka zboru, zaobchádzať šetrne so zverenými vecami, slušne sa správať, udržiavať poriadok vo svojich osobných veciach, dodržiavať nočný pokoj a ďalšie veci.

Mohol sa previniť aj nožničkami na nechty

Róbert Bános, právnik

- Určite sem spadajú ostré predmety, ktoré by mohli slúžiť ako zbraň, alebo z ktorých by bolo možné zbraň vyrobiť, resp. ktoré by mohli pomôcť pri úteku obvineného - manikúrové nožničky, nožnice, pilník, nože. Tiež už spomínané predmety na varenie vody, strihacie a holiace strojčeky, pokiaľ nie sú v konkrétnom prípade povolené. Pokiaľ sú aj povolené, spravidla sú opatrené plombou, a pre prípad, že dôjde k jej porušeniu, spotrebič je zhabaný a obvinenému je uložený disciplinárny trest.