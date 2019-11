Odišli kempovať, živí sa už nevrátili: Záhadná smrť mladej dvojice v prírode

Odišli kempovať, domov sa už nevrátili! Tragicky sa skončil výlet jednej mladej dvojice.

Simon Walker († 24) a Sherei Anderson († 32) sa vybrali kempovať do prírody neďaleko austrálskeho mesta Cairns. No z výletu sa už nevrátili. Keď sa v pondelok po dovolenke nevrátili do práce, ich kolegovia okamžite zmobilizovali políciu. Rozbehla sa pátracia akcia, ktorá sa však skončila tragicky. Polícia našla len ich mŕtve telá.

„V mene rodiny Walkerovcov, so zlomeným srdcom a so slzami v očiach oznamujem, že nás najmladší brat/syn už nie je s nami. Milujeme ťa, Simon. Možeš byť preč, ale nikdy nezabudneme,“ cituje Daily Mail vyjadrenie Simonovho brata.

Polícia zatiaľ neoznámila presnú príčinu smrti mladého páru. Záhadne však vyznie fakt, že nejde o prvé úmrtie mladej dvojice na tomto území. Nedávno tam zmizli Caleb Forbes († 22) s priateľkou Shannon Lowden. Dvojica sa taktiež nevrátila z výletu a napokon našli len mŕtve telá.