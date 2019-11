V Čechách dnes zatvoria školy: Pedagógovia protestujú, ich platy nerastú

Kvôli štrajku učiteľov zostane v stredu uzavretá časť škôl a niektoré budú mať obmedzenú prevádzku. Učitelia budú protestovať, pretože sú nespokojní s výsledkami vyjednávania o raste svojich platov. Koľko pedagógov sa do štrajku zapojí a koľko škôl sa neotvorí, školské odbory vopred nespresnili.

V pondelok deklarovali, že sa k nej hlási okolo 6000 škôl, teda asi polovica všetkých. Presný počet štrajkujúcich by mali oznámiť dopoludnia. K štrajku sa opäť vyjadrí aj minister školstva Robert Plaga (ANO), ktorý ho už skôr označil za zbytočný. Odbory sa pre vyhlásenie štrajku rozhodli minulý týždeň po tom, čo sa Plaga s premiérom Andrejom Babišom (ANO) dohodli na zvýšení taríf učiteľov o osem percent.

Toto zvýšenie základov platov v pondelok schválila aj vláda. Odborári požadovali rast taríf o desať percent. Podľa nich minister porušil sľub, ktorý im dal. Štrajk nemá jednoznačnú podporu. V niektorých regiónoch sa do nej podľa informácií ČTK od krajských školských odborárov alebo miestnych samospráv chystala zapojiť aj menej ako desatina škôl. Podľa šéfa školských odborov Františka Dobšík ale nie je počet štrajkujúcich škôl dôležitý a minister by mal byť znepokojený, aj keby ich boli len desiatky.

Priemerná hrubá mzda v Česku v tohtoročnom prvom štvrťroku predstavovala 32.466 korún, čo by znamenalo, že by učitelia mali mať 42.205 Sk. V skutočnosti v rovnakom období brali učitelia v priemere 36.224 korún, teda zhruba 112 percent priemernej mzdy. Odborári poukazujú na to, že platy rastú aj v iných častiach verejnej správy a príjmy učiteľov sa od priemeru vzďaľujú len pomaly.