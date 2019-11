Nová parkovacia politika zvýšila počet záujemcov o trvalý pobyt: Za mesiac pribudlo15 000 Petržalčanov

Parkovanie ako ho poznáte, skončilo! V bratislavskej Petržalke už nezaparkuje pohodlne ten, kto príde prvý, ale ten, ktorý má v mestskej časti trvalý, prípadne administratívny pobyt.

Od 1. novembra tu totiž začala platiť nová parkovacia politika. Nerezidenti budú platiť, domáci sa musia registrovať. Tento fakt sa okamžite premietol do počtu žiadostí o trvalý pobyt v Petržalke. Na miestnom úrade ich evidujú už viac ako 15-tisíc. A každý týždeň pribúda viac ako 300 nových žiadostí!

Už pár dní totiž platí politika, v rámci ktorej obyvatelia s trvalým pobytom v Petržalke môžu bezplatne zaparkovať na celom jej území. „V súčasnosti pribúda každý týždeň viac ako 300 ľudí, ktorí si prihlasujú trvalý pobyt do Petržalky,” uviedla hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Záujemcov rapídne pribúda preto, že Petržalčania môžu parkovať úplne bezplatne počas celého dňa. Nerezidenti však musia platiť za každú jednu hodinu státia, čo je 1 euro na hodinu. Podmienkou bezplatného parkovanie pre rezidentov je však registrácia do systému parkovania. V systéme je momentálne zaregistrovaných okolo 15-tisíc áut.

Pre nerezidentov

Okrem tejto povinnej registrácie mestská časť spustila aj bezplatnú mobilnú aplikáciu Urbi – Parkovanie Petržalka, ktorá Nepetržalčanom môže ušetriť slušnú kopu peňazí. Ak si ju nainštalujete, ako nerezident odstavíte auto zdrama cez pracovný deň medzi 8.00 a 18.00 hod. a cez víkend, počnúc piatkom, od 18.00 až do nedele do18.00 hod.

Ďalšou možnosťou pre ľudí bez trvalého pobytu v Petržalke je prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt, čo doposiaľ využilo približne 100 ľudí. „Mestská časť Petržalka im umožní prihlásiť sa okrem miestneho úradu v Technopole aj na viacerých miestach v Petržalke,” dodala Halašková s tým, že podmienkou je presmerovanie pošty na adresu, kde sa ľudia reálne zdržujú. Podľa nej žije v Petržalke bez trvalého pobytu približne až 40-tisíc ľudí. Ak by si každý z nich prehlásil trvalý pobyt, mestská časť by získala do rozpočtu aj o 5 mil. € viac ako je to v súčasnosti.

Kontrolu vozidiel na regulovaných parkoviskách bude mestská časť vykonávať v súčinnosti s mestskou políciou. „Zamestnanci mestskej časti s pomocou technického zariadenia zosnímajú evidenčné čísla vozidiel. Pokiaľ sa EČV nebude nachádzať v databáze registrovaných vozidiel, zamestnanci ho nahlásia mestskej polícii, ktorá sa bude priestupkom zaoberať a určí výšku sankcie za porušovanie nariadenia,“ vysvetlila Halašková. Ako však upozornila, zo začiatku ľudí budú skôr upozorňovať na nové pravidlá parkovania. K nasadzovaniu papúč a k pokutám pristúpi mestská polícia až po opakovaných porušeniach týchto pravidiel. Parkovacou politikou sa aktívne zaoberá aj mestská časť Nové Mesto, ktorá budé Petržalku čoskoro nasledovať. Ružinov spustil možnosť registrácie už od 4. novembra.

Čo sa zmenilo od 1. novembra 2019

výhody bezplatného parkovania môžu využiť iba schválení rezidenti

nerezidenti na modrých parkovacích miestach budú platiť

parkovať zadarmo budú môžu aj návštevníci s nainštalovanou aplikáciou

Na čo si dávať pozor pri registrácii

1. Ak prihlásujete služobné vozidlo, auto na lízing alebo vozidlo manželky, musíte doložiť potrebné dokumenty. Ak ste vlastníkom/držiteľom vozdila, nemusíte dokladať nič.

2. Zdržanie alebo zamietnutie žiadosti môže nastať, ak sa nedávno menilo EČV, máte zahraničné EČV alebo došlo k zmene trvalého pobytu.

3. Online žiadosť je potrebné vypĺňať s diakritikou.

4. Výhodu rezidenta stratíte, ak má auto neplatnú STK a EK.

Aplikácia Urbi

Využijú ju najmä nerezidenti, ktorí sa chcú vyhnúť plateniu parkovného. Stačí sa im v aplikácii prihlásiť pri príchode na parkovisko a odhlásiť sa z nej pri odchode.