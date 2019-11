Tenista Mike Bryan a modelka Nadia Murgašová: Po zásnubách správa o tehotenstve!

Potomok na ceste! Jeden z najlepších tenisových deblistov sveta Američan Mike Bryan (41) a jeho slovenská priateľka Nadia Murgašová (31) budú rodičmi. Prominentný pár oznámil, že na budúci rok privítajú do rodiny synčeka!

Mike sa s krásnou modelkou zoznámil pred necelými dvomi rokmi v New Yorku cez svojho kamaráta. Pozval ju do Miami na turnaj a odvtedy tvoria nerozlučnú dvojicu. V septembri sa zasnúbili, čo tenista oznámil na svojom instagramovom profile. „Sme šťastní, že sme našli jeden druhého. Ďakujem Nadii, že mi dala šancu,“ uviedol tenista, ktorý s bratom - dvojčaťom Bobom - získali kariérny Golden Slam (víťazstvá na všetkých štyroch grandslamových turnajoch a olympiáde).

Po zásnubách ale prišla ďalšia pozitívna správa, a to o tehotenstve. „Bude to chlapec,“ teší sa Mike, ktorý sa pred dvomi rokmi rozviedol. S Lucille boli manželia päť rokov. A čo jeho potomok dostane do kolísky ako prvý dar? „Určite tenisovú raketu,“ uzavrel M. Bryan.