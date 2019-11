Richard Šechný sa vrátil, tribúny si ho však nevšimli: Na Slovane po desiatich rokoch!

Návrat na miesto, kde odohral množstvo veľkých zápasov. Bývalý legendárny útočník extraligy Richard Šechný (48) prišiel po desiatich rokoch na zimný štadión Slovana Bratislava.

Útočník, ktorý si v minulosti od miestnych fanúšikov vypočul množstvo nadávok, sa predstavil v pozícii asistenta trénera Michaloviec a tribúny si ho vôbec nevšimli.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Štvornásobný majster s Košicami, resp. Zvolenom zviedol hlavne v dresoch týchto tímov proti Slovanu množstvo slávnych duelov. Vždy bol tŕňom v oku priaznivcov belasých, no v nedeľu na jeho adresu nezaznel žiadny pokrik.

„Neprekvapilo ma to. Predsa len som už mimo ľadu,“ uviedol Richard Šechný. S extraligou sa lúčil v sezóne 2010/2011 ako hráč B. Bystrice a v rekonštruovanej aréne Ondreja Nepelu si už zahrať nestihol. Prvýkrát sa do nej dostal až v nedeľu!

„Veď načo by som sem chodil? Aby som Slovanu fandil?“ usmial sa so svojím typickým humorom. Zápas sledovali riedko zaplnené tribúny, hlásateľ oznámil návštevnosť 4 068 divákov. „Zdalo sa mi, že bola aj menšia. Treba si však povedať, že ľudia boli naučení na KHL a ten skok je veľký. Na Košice tu vraj bolo skoro vypredané, no my už pre nich asi nie sme až tak zaujímaví,“ priznal Richard Šechný.

Viac ho mrzelo, že Michalovce prehrali 2:5. „Bolo vidieť, že pre väčšinu našich chalanov je to premiérová sezóna v extralige a predtým hrali len prvú ligu,“ uviedol asistent trénera Dukly. Sila nováčika je však hlavne doma, kde zdolal už aj Slovan (4:3). „U nás príde vždy veľa ľudí a tí chalanov ženú. Vďaka tomu sme doma získali najviac bodov zo všetkých. Škoda len, že vonku sme poloviční. Celkovo však zatiaľ plníme predsezónny cieľ, ktorým je držať sa na postupovom mieste do play-off,“ doplnil Richard Šechný.