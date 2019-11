Piloti bez potvrdenia o maturite sa v Košiciach dlho nezdržali: Afganci na Leteckej fakulte skončili!

Výnimka od dekana im nepomohla! Spolu 104 príslušníkov afganských vzdušných síl muselo zanechať bakalárske štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) .

Dôvodom sú chýbajúce potvrdenia zahraničných študentov o absolvovaní stredoškolského vzdelania, ktoré je podmienkou na prijatie do školy podľa zákona o vysokých školách. Podľa dekana fakulty Stanislava Szaba ide o veľký krok späť. Viac ako sto Afgancov, ktorí prišli do Košíc študovať na Leteckú fakultu, zanechalo k 30. októbru vysokoškolské štúdium. Informáciu pre Nový Čas potvrdil dekan fakulty Stanislav Szabo.

Príslušníci afganských vzdušných síl totiž nemali potvrdenia o maturite. Aby sa podarilo naštartovať štúdium pre zahraničných študentov a obnoviť tak dlhoročnú tradíciu, dekan ich prijal podmienečne na základe čestného vyhlásenia s podmienkou, že chýbajúci overený doklad dodajú do konca prvého ročníka. Chcel tak zohľadniť aj problém zdĺhavého získavania potvrdenia z Afganistanu.

Szabo ešte minulý týždeň informoval, že o splnení podmienok ukončeného stredoškolského vzdelania nemajú pochýb, pretože to overuje americká spoločnosť. Práve tá zabezpečovala výber kandidátov na pilotský tréning v ich domovine. Potvrdenia mali univerzite poskytnúť dodatočne.informoval Szabo.

Priznal, že v rozhodnutí zohral rolu mediálny tlak i výhrady ministerstva školstva. „Odišli napriek tomu, že doposiaľ nebolo preukázané žiadne hrubé porušenie zákona. Ten hovorí, že študent pri nástupe na vysokú školu pri prijatí má mať absolvované stredoškolské vzdelanie a neurčuje, akým dokladom ho má dotyčný študent preukázať, preto sme považovali čestné vyhlásenie za dostatočné na ich prijatie s podmienkou dodatočného dodania tohto dokladu,“ vysvetlil Szabo, ktorý je presvedčený, že konal v najlepšom úmysle pre ich fakultu.

Zhodnotil, že prípadný úplný odchod Afgancov by pre fakultu znamenal krok späť. To, či opäť nastúpia budúci rok odpovedať nevedel, ale ani nevylúčil. „Sme pripravení navrhnúť týmto študentom inú formu pokračovania vzdelávania v nami ponúkaných leteckých odborných kurzoch do doby ich prípadného opätovného nástupu na vysokoškolské štúdium v budúcom školskom roku,“ zakončil Szabo.