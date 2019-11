Klip s popravou novinárov má dohru: Elánistov na čele s Rážom rieši polícia!

Pred troma týždňami vydali elánisti Jožo Ráž (65), Vašo Patejdl (65) a Ján Baláž (68) nový singel, ktorým rozhnevali tisícky svojich priaznivcov a neprajníkom len priložili polienko do ohňa.

Klip s názvom Bulvárne krysy je totiž akoby vystrihnutý z akčného trileru, kde hudobníci nechajú zajať štvoricu novinárov a dokonca na nich mieria aj zbraňou. Celým videom sa preto takmer ihneď začala zaoberať aj prokuratúra, a ako sme sa nedávno dozvedeli, elánistov už majú v hľadáčiku aj muži zákona. Ráž, Patejdl a Baláž sa ešte donedávna mohli pýšiť úspechom, keď si ich legendárne piesne spievali celé generácie verných fanúšikov. V polovici októbra však prišiel zlom, keď si skupina zavarila na veľký problém.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Elánisti totiž vypustili do sveta ďalšie hudobné dielo Bulvárne krysy, kde sa odvolávajú na prácu novinárov. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby však vo videoklipe neukazovali scénu, v ktorej zajmú, unesú a na záver sa aj zbraňou vyhrážajú štvorici novinárov. A to len rok a pol po tom, ako bol zavraždený novinár Ján Kuciak († 27) aj so snúbenicou Martinou Kušnírovou († 27)! Vlna odporu nenechala chladnými ani príslušné orgány a tie si na hudobníkov a ich výtvor poriadne posvietili. „Generálna prokuratúra medializovanú vec postúpi vecnej a miestnej príslušnej Krajskej prokuratúre v Bratislave na preverenie,“ povedala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Práve prokuratúra usúdila, že konanie kapely bolo už cez čiaru, a preto odovzdala celú vec aj polícii. „Môžeme potvrdiť, že dňa 31. 10. 2019 bol na odbor kriminálnej polície KR PZ v Bratislave doručený podnet z krajskej prokuratúry na preverenie obsahu uvedeného videoklipu,“ napísala Novému Času hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Veronika Slamková. Muži zákona totiž musia preskúmať, či sa Ráž a spol. dopustili trestného činu, alebo nie, pričom v danej záležitosti sa skloňuje najmä podnecovanie k násiliu a neznášanlivosti.

Nie je bez viny

Nielen priaznivci, verejnosť, ale aj kolegovia sa otočili Elánu chrbtom a konanie legendy odsúdili. Rovnako urobila aj matka zavraždenej Martiny, ktorá nad novým počinom kapely len nechápavo krúti hlavou. „Toto je hnus najhrubšieho zrna. Podľa mňa treba človeka, ktorý takéto niečo urobí, zavrieť na psychiatriu. Svojím spôsobom sa vysmieva Jankovi aj všetkým novinárom. Podľa mňa je to ľudský odpad,“ zhodnotila nedávno konanie muzikantov Zlatica Kušnírová.

Všetko nasvedčuje tomu, že dielo malo vyjsť z iniciatívy lídra skupiny Ráža. T