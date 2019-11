Za duel Chorvátsko - Slovensko riadne zacvakáte: Kúpili za 27 eur, núkajú za 400!

Za dve a pol hodiny bolo po vstupenkách na dôležitý kvalifikačný duel na EURO 2020 Chorvátsko - Slovensko v Rijeke. Vedenie chorvátskeho futbalu sa tým okamžite chválilo na svojom profile na Twitteri.

No už o pár hodín neskôr začal fungovať aj čierny trh, ktorý núka lístky kúpené za 27 eur za 400 eur!

Duel, ktorý je dôležitý pre obe strany, sa bude hrať v sobotu 16. novembra napriek výhradám v Rijeke na štadióne Rujevica, ktorého kapacita je 8 211 divákov. Len 8 211, na tom sa zhodujú obe strany. Pritom aj chorvátski futbalisti chceli, aby sa hralo na väčšom štadióne, no zväz neustúpil. A tak zarobia kšeftári! Na čiernom trhu sa to už rozbehlo. A podľa portálu jutarnjilist.hr to je len začiatok, ceny sa budú šplhať vyššie a vyššie. Už prvá ponuka vyráža dych: vstupenka za v prepočte 27 eur je v ponuke za 400 eur...

Výber takého malého stánku nechápe celá Európa. Veď „Vatrenim“ sa môže stať, že ako vicemajstri sveta z E-skupiny nepostúpia na európsky šampionát.