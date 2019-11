Turecký minister má po krk európskej nezodpovednosti: Islamistov chce poslať do domovských krajín

Turecko pošle v Sýrii zadržaných zahraničných bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) do ich domovských krajín.

Podľa agentúry Reuters to v sobotu vyhlásil turecký minister vnútra Süleyman Soylu. Skritizoval zároveň Európu za jej nezodpovedný postoj k tejto záležitosti a vytkol jej nečinnosť. "Pre nás je to neprijateľné. A je to tiež nezodpovedné. Pošleme zadržaných bojovníkov Daeš (arabská skratka pre IS, pozn. ČTK) do ich krajín," povedal minister novinárom.

Turecko minulý mesiac začalo vojenskú operáciu na severovýchode Sýrie a počas nej tureckí vojaci zadržali niekoľko radikálov z IS, ktorí boli dovtedy držaní v táboroch a väzniciach na sýrskom území. Väčšinu týchto zariadení, v ktorých sa nachádzalo cez 11 000 islamistov, strážili sýrski Kurdi. V niektorých prípadoch sa ale naplnili obavy, že sa radikáli dostanú na slobodu v zmätku, ktorý vyvolala turecká protikurdská ofenzíva.

Európske krajiny sa k prevzatiu svojich občanov, ktorí sa v minulých rokoch zapojili do bojov po boku IS, stavajú len veľmi neochotne. Dôvodom je nielen bezpečnostná hrozba, ale tiež to, že by proti nim pri súdnych procesoch domácej justície len ťažko zaisťovali dôkazy.

O otázke zadržiavaných zahraničných bojovníkov IS mnoho európskych krajín rokuje s Irakom. Chcú Bagdad presvedčiť, aby v rámci súdnej spolupráce radikálov súdili tamojšej súdy. Naposledy v polovici októbra o tejto veci v Iraku rokovali francúzsky minister zahraničia Jean-Yves Le Drian a šéf irackej diplomacie Muhammad Hakim. Ten ale zdôraznil, že Irak je ochotný prijať zo Sýrie iba irackých zajatcov z teroristického Islamského štátu.