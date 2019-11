Proti dlhšiemu moratóriu je väčšina Slovákov: Vráti Čaputová zákon do parlamentu?

Volebné prieskumy si pozrieme naposledy 50 dní pred voľbami.

Rozhodli tak poslanci, ktorí predĺžili moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky zo súčasných dvoch týždňov. Novela vyvolala veľkú nevôľu nielen u opozície, ale aj u odbornej i laickej verejnosti. Podľa zistení agentúry Focus je proti predĺženiu moratória až takmer 60 % Slovákov.

Zákonodarci uplynulý týždeň schválili zmenu volebného zákona, na základe ktorého sa moratórium na uverejňovanie prieskumov predĺži zo 14 na 50 dní. Podobne dlhé moratórium je vo svete len v Hondurase, Bolívii, Kamerune a v Tunisku. V Európe je najdlhšie v Čiernej Hore 15-dňové. Za zmenu hlasovali poslanci Smeru-SD, SNS a taktiež kotlebovci. Opozičné strany avizovali, že v prípade nadobudnutia platnosti podajú podnet na Ústavný súd, pretože sa tým podľa nich poruší férovosť politickej súťaže aústavou garantované právo na informácie.

Novelu skritizoval aj premiér Peter Pellegrini (44), i keď ju podporila jeho vlastná strana Smer. „Som mal pracovné raňajky s veľvyslancami Európskej únie a pýtali sa na to, že čo to vlastne je. Ja sa budem vždy tešiť, keď Slovensko bude patriť k top krajinám, ale určite v iných oblastiach, akou je táto,“ vyhlásil Pellegrini.

Rozhodne prezidentka

Proti predĺženiu moratória sa postavil aj minister zahraničia a nominant Smeru Miroslav Lajčák (56). „Vnímam to veľmi negatívne a aj ako zásah do môjho občianskeho práva byť informovaný. Chcem vedieť, ako sa vyvíjajú preferencie a myslím si, že som dostatočne inteligentný na to, aby som ich vyhodnotil,“ povedal Lajčák.

Novelu musí odobriť prezidentka Zuzana Čaputová (46), ktorá ju ale ešte môže vrátiť do parlamentu. Materiál si chce pred rozhodnutím ešte naštudovať, no naznačila, že ju pravdepodobne nepodpíše. „Tá lehota je mimoriadne dlhá, nemá to v Európe obdobu. Mám vážny problém z hľadiska ústavnosti takejto právnej úpravy,“ vyhlásila Čaputová.

Neprimeraný zásah

Marián Giba, ústavný právnik

Môže ísť o nedovolený, neprimeraný zásah do práva na prístup k informáciám a do slobody prejavu. Tieto práva sa podľa našej ústavy dajú obmedziť, len ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, verejného zdravia a mravnosti, pričom existenciu takýchto dôvodov treba presvedčivo a konkrétne preukázať.

V širšom rámci môže byť v hre aj slobodná súťaž politických síl. Napokon, aj spôsob a čas zavedenia tohto obmedzenia môže byť ústavne problematický. Vo vyspelej demokracii je ťažko mysliteľné zaviesť niečo podobné tak krátko pred voľbami.

Prieskumy aj tak budú

Juraj Hrabko, politický publicista

V dnešnom mediálnom prostredí sa nedá vyhnúť tomu, aby boli nejakým spôsobom zverejňované výsledky prieskumov. Jediné, čo sa dá robiť, je stransparentniť celý proces. Malo by sa to istým spôsobom upratať. Dnes naozaj pôsobí veľa agentúr, niektoré sa objavujú iba pred voľbami. Ale aj tak nedokážete zabrániť zverejňovaniu pofidérnych výsledkov akýchkoľvek agentúr.

Dĺžka moratória v iných krajinách