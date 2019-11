Z výrobne cukroviniek v Kremnici je turistická atrakcia: Nepečený krumpel je späť

Opäť sa vrátili k tradíciám. V Kremnici otvorili dobovú ručnú výrobňu cukroviniek, ktorej hlavnou hviezdou je pochúťka nazývaná nepečený zemiak.

Pri návštve cukrárne sa prenesiete v čase a za zvukov hudby a vďaka dobovému oblečeniu sa zrazu ocitnete na začiatku 20. storočia. Odkiaľ pochádza unikátny recept? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kremnický krumpeľ, ktorý pripomína zemiak, je nepečená pochúťka, ktorú príliš veľa Slovákov nepozná. Unikátny recept sem priviezla rodina Atkáryovcov, ktorá na stredné Slovensko prišla 1. mája 1900. „Bol to starý cukrársky rod, ktorý pochádzal z Vršacu zo Srbska a tu začali s cukrárňou. Za pomoci priateľov sme našli dokumenty, žiadosti z obdobia okolo roku 1911, keď Atkáry v Kremnici odkúpil dom a urobil v ňom cukráreň,“ povedal Martin Varhaňovský, ktorý sa rozhodol pokračovať v tejto tradícii s tým, že 1. novembra uplynulo 147 rokov od narodenia „otca“ krumpľovníka.

Dobová prevádzka

Dobové oblečenie, dobová hudba a, samozrejme, dobový proces výroby. To všetko nájdu návštevníci v tejto kremnickej výrobni, ktorá bola postavená podľa starých plánov Aloisa Atkáryho a v súčasnosti slúži ako atrakcia. Pri pohľade na prevádzku sa môžete nadýchať atmosféry, ktorá vás prenesie o 100 rokov do minulosti. „Výroba krumpľovníka je veľmi jemná, náročná a pracná. Zbieral som od ľudí recepty a každý, kto mi ho dal, hovoril, že je to stopercentne Atkáryho recept,“ hovorí Varhaňovský a dodáva, že Atkáry si však, podľa jeho informácií, odniesol receptúru do hrobu.

Súčasný nepečený zemiak teraz robia tak, ako si ho pamätajú ich staré mamy. Pochúťku si môžete na mieste aj kúpiť. „Škatuľka s troma kúskami stojí 8 eur, 6 kusov je za 15 eur,“ uzavrel Varhaňovský s tým, že v súčasnosti vyrobia denne okolo dvesto kusov a je o ne čoraz väčší záujem.

Nepečený zemiak

Ide o nepečenú cukrovinku podľa pôvodného Atkáryho receptu. Základom krumpľovníka je vydlabaná piškóta. Plní sa dvoma krémami. Jeden je klasický biely maslový a druhý je kakaovo-maslový. Dve časti sa zlepia dokopy. Ideálne je, aby zatuhli. Následne sa vyrobí cesto z cukru a orechov a do neho sa zabalí zlepená piškóta a následne sa obalí kakaom. Každý jeden originálny koláčik zdobí písmeno A, iniciálka mena ich autora.