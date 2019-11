Marián z Horného Smokovca žije v strachu: Do domu sa mi dobýjalo 6 medveďov

Nevedia, čo ďalej! Nájazdy medveďov do blízkosti ľudských obydlí stúpli oproti minulému roku dvojnásobne.

Svoje o tom vie aj rodina Mariána Nedorosta (51) z Horného Smokovca (okr. Poprad), ktorému sa minulý víkend dobýjalo do domu 6 medveďov. Ako budú riešiť situáciu?

Pred tým, ako vyjdú z domu, musia skontrolovať okolie. Takto to momentálne vyzerá v Hornom Smokovci, kde minulý víkend terorizovali medvede rodinu pána Nedorosta. A nie jeden, ale hneď šesť.

„Najprv to bola večer o deviatej medvedica s dvoma mladými, potom prišiel jeden samec a ráno okolo štvrtej prišla ďalšia medvedica s mladým.priznáva Marián, ktorého maco prekvapil aj nedávno v garáži.

Mesto Vysoké Tatry pred troma rokmi v apríli 2016 vyhlásilo pre chlpáčov mimoriadnu situáciu. Pred necelým mesiacom primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš pre inváziu medveďov žiadal o pomoc: „Situácia v Tatrách je už neúnosná a bez pomoci to v meste nezvládneme. Minulého roku sme mali do konca septembra zaznamenaných 332 stretnutí s medveďmi na území nášho mesta, tento rok je to viac ako dvojnásobok – 702 stretov s medveďmi,“ dodal Mokoš.

Počet stretov s medveďom v Tatrách

2009: 48

2015: 248

2018: 525

2019 - doteraz: 702