Toto sa mu stalo v spánku?! Zúfalý chlapík bežal k lekárom, pohľad na jeho penis ich dorazil

Muž v Číne mal vo svojom močovom mechúre uviaznutých 28 magnetických guľôčok.

O kurióznom prípade informoval portál Daily Mail. 58-ročný muž tvrdí, že si nedokáže spomenúť na to, že si do svojej pýchy strčil malé kovové guľôčky. Lekárom povedal, že spal, keď sa incident stal.

Spočiatku odmietol vyhľadať lekársku pomoc. "Myslel si, že ich dokáže dostať von, no nepodarilo sa mu to. Čo je horšie, mal problémy s močením, takže potom k nám okamžite prišiel,“ vysvetlil doktor Yin Chuanmin. Yin povedal, že pacient najprv tvrdil, že do močovej trubice vložil iba jednu guľôčku.

Po röntgene bol však lekár prekvapený, keď videl reťaz z mnohých guľôčok. Povedal, že malé guľôčky sa v močovom mechúre pacienta spojili. Doktor Yin povedal, že predmety boli široké dva milimetre a boli magnetické. Chirurgovia ich z jeho genitálií vytiahli pomocou magnetického prsteňa.

O mužovi povedal, že sa dobre zotavuje. Yin uviedol, že pacient mohol utrpieť vážne perforácie močového mechúru alebo jeho infekciu.

„Už predtým sme dostali pacientov, ktorí si do močovej trubice vložili drevené tyčinky, viečka na perá a infúzne trubice,“ uviedol lekár, ktorý varoval verejnosť pred takýmto správaním.