Po Petržalke ďalšia mestská časť: Ružinov spustí prvú zónu rezidentského parkovania

Bratislavský Ružinov spustí začiatkom decembra prvú zónu rezidentského parkovania, teda s prednostným parkovaním pre miestnych obyvateľov.

Týka sa najstaršieho ružinovského sídliska 500 bytov na Nivách. Bez parkovacej karty v zóne už autá počas pracovných dní nezaparkujú, pre nerezidentov bude k dispozícii parkovisko na Bazovej ulici a na určitý čas aj vyhradené miesta na Velehradskej ulici. "Na jar sme pri prezentácii parkovacej politiky dali spolu s primátorom Matúšom Vallom prísľub, že urobíme všetko preto, aby sme obyvateľom v tejto zóne, ktorá je navyše veľmi ovplyvnená aj prebiehajúcou výstavbou, pomohli čo najskôr. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo," uviedol starosta Ružinova Martin Chren.

Miestny úrad bude prijímať osobné, písomné či elektronické žiadosti o vybavenie parkovacej karty od 4. novembra. Vydávať ich začne 15. novembra s tým, že žiadateľov bude informovať prostredníctvom SMS. Z kartu sa platiť nebude. Nárok na ňu bude mať fyzická osoba s trvalým pobytom v tejto zóne a so vzťahom k vozidlu, ako aj právnická osoba, ktorá má sídlo, respektíve prevádzky v zóne a rovnako so vzťahom k vozidlu. Nárok na jej vydanie nebude mať držiteľ vyhradeného parkovania, vydávanie povolení pre osoby ťažko zdravotne postihnuté sa nemení. Nálepku regulovaného parkovania dostane aj ten, ktorý parkuje vo vlastnej garáži.

Parkovanie bude v zóne regulované počas pracovných dní, a to od pondelka od 13.00 do piatka 11.00 h. Počas víkendov a sviatkov bude parkovanie voľné. Krátkodobé pristavenie, napríklad pre naloženie a vyloženie detí, bude v regulovanej zóne možné. Ak však bude treba zaparkovať na dlhšie, napríklad pri návštevách, v takýchto prípadoch budú môcť autá zaparkovať na parkovisku na Bazovej ulici, prípadne do troch hodín na Velehradskej ulici. Na rezidentských parkovacích miestach nebudú môcť parkovať ani motorové vozidlá nad 5,3 metra. Parkovanie bude kontrolovať mestská polícia, ktorá bude posilnená, a tiež pracovníci ružinovského miestneho úradu.

Parkovacia karta bude platiť do roku 2021, keď má začať platiť celomestská parkovacia politika, alebo kým sa nezmenia okolnosti vydania, napríklad pri zmene trvalého pobytu či predaji auta. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti, kde úrad odpovedá aj na najčastejšie kladené otázky.